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طلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء من أليكسي ميلر رئيس شركة الطاقة العملاقة جازبروم، التي يسيطر عليها الكرملين، بدء ضخ الغاز الطبيعي في مستودعات التخزين الأوروبية بمجرد انتهاء روسيا من ملء مخزوناتها، وهو ما قد يحدث في الثامن من نوفمبر.

وسجلت أسعار الغاز ارتفاعًا هائلا بالأسواق الأوروبية والآسيوية هذا العام، حيث ارتفعت الأسعار الفورية بمجمع الغاز الهولندي القياسي 365 بالمئة منذ بداية العام، مدعومة بنقص المخزونات وزيادة الطلب مع تعافي الاقتصادات من أزمة كوفيد-19.

وقال ميلر لبوتين «بمجرد أن ننتهي من الضخ بمستودعات الغاز تحت الأرض في روسيا، سنبدأ في ضخ الغاز في المستودعات الأوروبية».

وقال الرئيس الروسي إن هذا من شأنه أن يحسن الوضع في سوق الطاقة الأوروبية.

وقال ميلر خلال الاجتماع الحكومي الذي بثه التلفزيون إن جازبروم ستنتهي من ملء المخزونات المحلية بحلول الثامن من نوفمبر.