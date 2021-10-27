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الدوري الإيطالي | فوز الإنتر وروما .. ويوفنتوس يسقط من جديد

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الدوري الإيطالي | فوز الإنتر وروما .. ويوفنتوس يسقط من جديد الدوري الإيطالي | فوز الإنتر وروما .. ويوفنتوس يسقط من جديد

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أقيمت مساء اليوم الأربعاء باقي منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإيطالي الدرجة الأولى لكرة القدم وتتبقى مباراة واحدة فقط غدًا الخميس حين يلتقي نابولي مع نظيره بولونيا.

ونجح فريق إنتر ميلان حامل اللقب اليوم في الفوز على نظيره إمبولي بثنائية نظيفة ليواصل عروضه الجيدة في الفترة الأخيرة.

أما فريق العاصمة الإيطالية روما فنجح الذئاب بقيادة البرتغالي جوزيه مورينيو في العودة من مواجهة كالياري على أرض ملعب الأخير بانتصار مهم بنتيجة 2-1.

وبهذا الفوز صعد روما إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

وواصل العملاق يوفنتوس نتائجه الهزيلة وسقط على ملعبه في تورينو يوفنتوس أرينا أمام نظيره ساسولو بنتيجة 2-1.

وبهذه النتيجة تراجع فريق يوفنتوس إلى المركز السابع في جدول الترتيب برصيد 15 نقطة.

ويحتل فريق ميلان حاليًّا قمة جدول الترتيب برصيد 28 نقطة بفارق 3 نقاط عن نابولي الذي في إمكانه مزاحمته على القمة حال فوزه غدًا على بولونيا.

المصرى اليوم

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