أخبار عاجلة

ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض -
"طيران التحالف" يدمر ٥ عربات ويسقط عشرات العناصر الحوثية جنوب وغرب "مأرب" -
كلاب ضالة تغرس أنيابها في جسد طفل بتيماء .. نجا بأعجوبة -
"يقال إنه ميت".. الشرطة التركية تحقق مع 30 شخصاً روجوا إشاعة عن "وفاة أردوغان" -
خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر -
حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري -
قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام الزمالك |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى -
«السنارية».. قرية عسل النحل فى المنيا -
العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير» -
جدل في «تضامن النواب» حول تعريف «الإساءة للمسن» في قانون «المسنين» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر

Print
شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر شاب ينهي حياة زوجته بسكين في الأقصر

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهى زوج حياة زوجته بمحافظة الأقصر بعدة طعنات سددها لها بإستخدام آلة حادة «سكينة مطبخ»، نتيجة حدوث خلافات بين الزوجين نشبت بينهما وتطورت المشادات الكلامية إلى مشاجرة نتج عنها طعن الزوج لزوجته عدة طعنات أردتها قتيلة.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من قسم شرطة الأقصر يفيد، بقيام «ح.ع.م»، 28 عاما، بتسديد طعنات لزوجته «م.ي.ع»، البالغة 20 عامًا، ربة منزل عقب حدوث مشادة كلامية بين الزوجين بإحدى الشقق السكنية بمدينة الأقصر نتج عنها قيام الزوج بإنهاء حياة زوجته مستخدمًا سكينة مطبخ لتلقى مصرعها وتلفظ أنفاسها الأخيرة.

تم القبض على المتهم المدعو«ح.ع.م»، من قبل رجال مباحث قسم شرطة الأقصر من منزله التابع لدائرة قسم شرطة الأقصر بوسط مدينة الأقصر، كما تم إيداع جثة الزوجة لمشرحة مستشفى الأقصر العام لحين صدور تصريح الدفن من قبل الطب الشرعي.

وتمكنت قوات الامن من ضبط المتهم في الواقعة، وبسؤال الزوج الجاني أعترف بإرتكاب الواقعة بسبب حدوث خلافات بينه وبين زوجته المجني عليها أدت إلى قيامه بقتلها بإستخدام سكين المطبخ عقب تطور الخلاف بينهما.

تم تحرير محضر بالواقعة، بقسم شرطة الأقصر وجاري عرض المتهم على النيابة لتولي التحقيقات اللازمة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر

خالد الغندور يكشف عن ضم لاعب جديد لمنتخب مصر

حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري

حمدي فتحي يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري المصري

قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام الزمالك |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى

قبل القمة 123 .. علي لطفي أمام الزمالك |أرقام مميزة وإنقاذ لا ينسى

«السنارية».. قرية عسل النحل فى المنيا

«السنارية».. قرية عسل النحل فى المنيا