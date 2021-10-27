إصابة 4 أشخاص في تصادم سيارة و«تروسيكل» بمدينة الضبعة

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أصيب ٤ صبية في حادث تصادم بين سيارة وتروسيكل عند مدخل مدينة الضبعه وتم نقلهم إلى مستشفى الضبعه المركزى.

والمصابون هم: رزق سالم موسى ١٢ سنه الضبعه ومصاب بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والساق اليسرى، ومصطفى محمد عبدالله ١٤ سنه الضبعه بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واشتباه كسر بالساق اليمنى، محمد عبدالله معفن ١٤ سنه الضبعه بكدمات وسحجات متعددة بالجسم والراس واليدين والقدمين جرح بالشفه السفلى والحاجب الأيسر والأنف واشتباه نزيف على المخ، وبكر حمد موسى ١٢ سنه الضبعه أصيب بجرح رضى بالكوع الايمن.

وجاري عمل الفحوصات والأشعة للحالات المصابة.