ميقاتي: لبنان حريص على أطيب العلاقات مع الدول العربية والخليجية

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جي بي سي نيوز :- قال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الأربعاء، إن بلاده "حريصة على أطيب العلاقات" مع الدول العربية والخليجية، وذلك عقب حديث عن "أزمة" بين بيروت والرياض إثر تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس ميشال عون، بالقصر الجمهوري في بعبدا شرقي بيروت، نقلته وسائل إعلام، ونشر حساب رئاسة الجمهورية على تويتر، أبرز ما تضمنه.

وقال ميقاتي: "عون طلب مني تأكيد موقف لبنان بالتطلع إلى أطيب العلاقات مع الدول العربية".

والثلاثاء، تصاعد حديث عن "أزمة" جديدة بين السعودية ولبنان، إثر انتشار مقابلة سابقة لقرداحي (قبل تعيينه وزيرًا)، ضمن برنامج "برلمان شعب" بُثت الإثنين، اعتبر خلالها أن الحوثيين في اليمن "يدافعون عن أنفسهم ".

وعقب ساعات، أوضح قرادحي أنه لم يقصد الإساءة للرياض أو أبو ظبي، مضيفًا: "ما قلته بأن حرب اليمن أصبحت عبثية يجب أن تتوقف، قلته عن قناعة ليس دفاعًا عن اليمن، ولكن أيضاً محبةً بالسعودية والإمارات وضناً بمصالحهما"، وبين أن المقابلة أجريت في 5 أغسطس/ آب الماضي، "أي قبل شهر من تعييني وزيرا في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي".

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