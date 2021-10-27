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أحمد أبو الغيط: هناك تناقض بين المكونين العسكري والمدني في السودان

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أحمد أبو الغيط: هناك تناقض بين المكونين العسكري والمدني في السودان أحمد أبو الغيط: هناك تناقض بين المكونين العسكري والمدني في السودان

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قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن لديه أملا أن يتم السيطرة على الطموحات الداخلية في السودان والعودة للحوار وسرعة بناء التوافق، موضحًا أن الوضع في السودان مقلق، وأن أول بيان تم إصداره أول أمس، كان يعبر عن القلق من قبل الجامعة العربية.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلال حواره ببرنامج على مسئوليتي المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك تناقضًا بين المكونين العسكري والمدني في السودان، وأن ما يحدث يشير إلى أن هناك مشكلات، لكن لا نستطيع مسح أي تيار من التيارات الموجودة في السودان بـ«أستيكة».

المصرى اليوم

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