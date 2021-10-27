رسوم الاستعلام عن الرصيد.. تعرف على الحد الأقصى للسحب اليومي من ماكينات الـATM

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السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي ATM.. وضع البنك المركزي حد أقصي لعمليات السحب أو الإيداع من ماكينات الصراف الآلي يوميا ولا يجوز العميل تجاوزه وذلك بهدف تحفيز المواطنين على استخدام الدفع الإلكتروني في تعاملاتهم اليومية عبر منافذ التجار وكذلك سداد فواتيرهم من خلال استخدام المحفظة الذكية.

قرر البنك المركزي أن يكون الحد الأقصى للعميل في عملية السحب النقدي أو الإيداع من ماكينات الصراف الآلي لا يتجاوز 20 ألف جنيه فقط يوميا، ولا يجوز للعميل تجاوزه في الوقت نفسه أتاح البنك المركزي للعميل تسديد مشتريات بالدفع الإلكتروني بدون حد أقصي لليوم الواحد، وذلك لتحقيق الهدف الذي تنشده الدولة في ميكنة المدفوعات لتحقيق الشمول المالي.

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وفي الوقت نفسه قرر البنك المركزي إلزام البنوك في مصر بإيقاف خصم المصروفات على عمليات السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي حتى نهاية عام 2021 وذلك ضمن القرارات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

- صورة أرشيفية

في نهاية شهر ديسمبر المقبل تنتهي مبادرة البنك المركزي بإلغاء رسوم السحب والاستعلام من خلال ماكينات الصراف الآلي ATM، والعودة لفرض الرسوم على عملاء البنوك كما كانت قبل الإعلان عن تلك المبادرة في شهر يونيو 2020.

– البنك الأهلي يقرر رسم الاستعلام عن الرصيد 1.5 جنيه ويخصم 5 جنيهات في حالة السحب في كل مرة.

- بنك ناصر خصم 6 جنيهات عن السحب وجنيه فقط عن الاستعلام عن الرصيد.

– بنك التعمير والإسكان الاستعلام عن الرصيد مجانا ويخصم 5 جنيهات عن السحب.

- بنك المصرف المتحد يخصم 5 جنيهات في حالة الاستعلام عن الرصيد ويخصم 6 جنيهات في حالة السحب.

– بنك الإسكندرية يقرر خصم 3 جنيهات في حالة الاستعلام ويخصم 10 جنيهات في عملية السحب.

البنك المركزي المصري - صورة أرشيفية

ستقوم البنوك قبل ساعات في نهاية المبادرة بإخطار العملاء بعودة رسوم السحب والاستعلام على ماكينات الصراف الآلي من خلال بأرسال رسائل نصية على هواتف العملاء.

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