جمارك مطار القاهرة تضبط كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة

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تمكنت الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب عدد من أقراص الكيبتاجون المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط التركية القادمة من اسطنبول اشتبه محمد نبيل مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول في راكب فلسطيني الجنسية مرحل من تركيا.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أسامة عبدالعزيز مأمور الفحص تلاحظ وجود كثافات متماثله.

وبالعرض على الدكتور صابر عبدالحميد، نائب مدير الجمرك قرر تشكيل لجنة من عماد صلاح مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف حازم محمد على رئيس القسم لتفتيش حقائبه فتبين وجود 3700 قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة مخبأة في جوانب الحقيبه ومغطى بالكربون .

قرر عبدالعال نعمان، مدير الإدارة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 174 لسنة 2021 وتحريز المضبوطات بعد العرض على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.