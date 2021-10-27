سلامة الغذاء: فاتورة التلوث مكلفة ولا تهاون في تطبيق القواعد الإلزامية على المصانع

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اكد الدكتور حسين منصور، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، علي أهمية الشراكة بين الهيئة وغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، في نشر مفهوم سلامة الغذاء في محافظات مصر، لافتاً إلى استمرار التعاون لدعم توافق الشركات بمتطلبات سلامة الغذاء في كافة المحافظات، مشيرا أن محافظة الغربية هامة جداً في صناعة الألبان وتوفير الأمن الغذائي.

وأشار منصور إلي أهمية توافق الشركات بمتطلبات سلامة الغذاء حيث أن فاتورة الدولة لتلوث الغذاء مكلفة جداً أكثر من تكلفة سلامة الغذاء بالمصانع وتعد قضية هامة جداً لمصر سواء فيما يتعلق بتوفير الغذاء الآمن للمستهلك أو زيادة الصادرات الوطنية والنفاذ لأسواق العالم حيث يعد قطاع الصناعات الغذائية والحاصلات الزراعية من أهم القطاعات التصديرية، لافتاً أن شروط سلامة الغذاء واجبة وملزمة علي كل مصنع ولا تهاون بحقها.

جاء ذلك خلال افتتاح محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، الندوة التي نظمتها غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات بالتعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء لرفع الوعي بمتطلبات سلامة الغذاء بمحافظة الغربية.

وشارك في افتتاح الندوة المهندس أشرف الجزايرلي رئيس مجلس إدارة الغرفة والدكتور حسين منصور رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء وممثلين عن البنك الأهلى المصرى و مشروع طيب ولفيف من مصانع وشركات الأعضاء بالقطاع الغذائي بمحافظة الغربية.

وأكد محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، أن إقامة ندوات وورش عمل لرفع الوعي بمتطلبات سلامة الغذاء الأساسية بمحافظة الغربية أمر في غاية الأهمية، مشيراً أن نشر الوعي بسلامة الغذاء يتطلب تكاتف كافة الجهات من أجل تثقيف المنتجين بحماية صحة المواطنين من ملوثات الغذاء.

وقال إن محافظة الغربية، ارض الخير من المحافظات الزراعية والصناعية والسياحية ومليئة بالخيرات والموارد، مشيرا أن محافظة الغربية الاكثر حفاظاً علي الرقعة الزراعية بنسبة ٨٢٪ من مساحة الأراضي وهو ما يعد ميزة غير موجودة في بعض محافظات الدلتا بجانب وجود ٢٣ قرية متخصصة في منتجات الألبان وعسل النحل، بجانب الإنتاج الزراعي والحيوان. وأشاد سيادة المحافظ بالمجهود المبذولة من الغرفة والهيئة لتنمية قدرات العاملين فى المنشآت الغذائية، مشيراً إلى أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بتنمية الموارد البشرية.

وأوضح المهندس أشرف الجزايرلي رئيس الغرفة، أن اختيار محافظة الغربية لعقد ندوة لرفع الوعي بمتطلبات سلامة الغذاء يأتي تماشياً مع استراتيجية الغرفة وسعيها لتعزيز التواصل مع شركات الأغذية أعضاء الغرفة فى كافة المحافظات وبالأخص بالمحافظات التى تشهد تكتل فى التصنيع الغذائي بهدف تنمية وتطوير المنشآت ورفع قدرات العاملين من خلال بروتوكول تعاون مع مشروع دعم نظم الرقابة والتفتيش على الأغذية (طيب) وتقديم خدمات تمويلية تتناسب مع احتياجات المنشأت.

وقال الجزايرلي، سعداء بشراكتنا مع هيئة سلامة الغذاء ومحافظة الغربية والبنك الأهلي المصري ومشروع طيب لدعم سلامة الغذاء بمصانع وشركات الاعضاء، موجها الشكر لمحافظ الغربية ورئيس مجلس إدارة البنك الاهلي المصري لاهتمامهم بقطاع الصناعات الغذائية وسلامة الغذاء، مشيراً ان محافظة الغربية من أهم المحافظات الصناعية حيث يتواجد بها أكثر من نحو ١٤٠٠ مصنعاً غذائيا، والمحافظات الهامة في صناعات الألبان والحلويات والمجازر وغيرها.

وقال محمود البسيوني المدير التنفيذي لغرفة الصناعات الغذائية، أن الندوة تأتي في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الغرفة بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء والبنك الأهلي المصري ومشروع طيب لرفع الوعي بمتطلبات الغذاء وتعريف القطاع علي الخدمات التمويلية المتميزة وفق احتياجات المنشآت للتمويل للتوافق مع متطلبات سلامة الغذاء.

واضاف البسيوني، أن مشروع طيب يهدف لدعم نظام الرقابة والتفتيش علي الأغذية، مشيراً أنه سيتم عقد العديد من الندوات التعريفية لنشر الوعي بسلامة الغذاء في كافة المحافظات وعلي رأسها محافظات الدلتا وصعيد مصر.