أبو الغيط: الوضع في لبنان صعب.. وآمل أن تصل منطقتنا إلى مصالحة مع النفس

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وصف السفير أحمد أبوالغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، الوضع في لبنان بالصعب، معربًا عن أمله أن ينجح السياسيين في بيروت في التوصل إلى حل لعودة الهدوء للساحة اللبنانية.

كما أعرب أبوالغيط خلال حلقة خاصة مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، الأربعاء، عن أمله في أن يلحق الهدوء عودة السياحة إلى لبنان رغم أن فيروس كورونا أضر البلاد كثيرًا.

وأضاف أنه يأمل أن ينجح اللبنانيون في إقناع المجتمع الدولي والبنك الدولي للحصول على دعمهم، لافتًا في الوقت ذاته إلى أنه لديه أملا في أن لا يترك الأمر لهذا التيار أو ذاك في لبنان.

ولم يستبعد أبوالغيط تدخل أطراف خارجية وسعيها للتصعيد في لبنان، لافتًا إلى أن لمس من نجيب ميقاتي رئيس الوزراء اللبناني في أول اتصال معه أنه ينتظر الدعم العربي.

وتابع: «آمل أن تصل المنطقة العربية إلى مصالحة مع النفس»، مضيفا أنها الوحيدة في العالم التي يتجاذبها تيارات وحروب أهلية وتدخلات خارجية.

وفيما يتعلق بالوضع بالعراق، قال إن بغداد قادرة على اختيار ممثليها، مضيفا أن العملية الانتخابية تمت وفقا للقانون العراقي.

وأكد أبوالغيط، أن بعثة الجامعة العربية لم ترصد أي مشكلات في الانتخابات العراقية «أصدرنا تقرير وأبلغنا به العالم كله».