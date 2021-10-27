الفريق أسامة عسكر رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة

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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى قرارًا بتعيين الفريق أسامة أحمد رشدى عبدالله عسكر رئيسًا لأركان حرب القوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى لرئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسى أصدر قرارًا بتعيين الفريق محمد فريد حجازى مستشارًا لرئيس الجمهورية لمبادرة «حياة كريمة».

وللفريق أسامة عسكر تاريخ حافل من الإنجازات الميدانية والعسكرية جعلته الأكفأ للتدرج السريع فى المناصب حتى بات بقرار جمهورى فى منصب رفيع المستوى والتكليف برئاسة أركان حرب القوات المسلحة. «عسكر» نجح فى دحر الإرهاب فى شبه جزيرة سيناء، باعتباره كان قائدًا لسيناء ومنطقة شرق قناة السويس، وأُسندت إليه مهمة قيادة وتشكيل قيادة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة.

الفريق أسامة أحمد رشدى عبدالله عسكر وُلد فى محافظة الدقهلية عام 1957، وتخرج فى الدفعة رقم 70 للكلية الحربية، ولديه 3 أبناء.

«عسكر» لم يكتفِ بمؤهله العسكرى، بل حصل على ماجستير العلوم العسكرية وزمالة أكاديمية ناصر العسكرية العليا، وتدرج فى جميع الوظائف القيادية بسلاح المشاة حتى تقلد منصب قائد فرقة، ثم رئيسًا لفرع العمليات بهيئة عمليات القوات المسلحة. وفى 2012، صدَّق الفريق أول عبدالفتاح السيسى، القائد العام، وزير الدفاع والإنتاج الحربى- آنذاك- على حركة التنقلات والترقيات الاستثنائية فى الجيش، حيث وافق على تعيين اللواء أركان حرب أسامة عسكر قائدًا للجيش الثالث الميدانى. وفى 2015، كلفه السيسى بمهام جسام حينما قرر تعيينه قائدًا لمنطقة سيناء وشرق قناة السويس، حيث أُسندت إليه مهمة قيادة وتشكيل قيادة جديدة موحدة لأول مرة لمكافحة الإرهاب بالمنطقة.