تعرف على المنشآت المحظور وضع إعلانات عليها في قانون البناء (تفاصيل)

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حدّد قانون البناء الصادر عن مجلس النواب، عددًا من المحاذير الخاصة بوضع الإعلانات على المباني المختلفة خاصة ذات الطبيعة التاريخية أو الأثرية أو أماكن محددة بالمنشآت المخلتفة.

ونصت المادة 37 من القانون على أنه «لا يجوز الترخيص بوضع أية إعلانات أو لافتات أو ملصقات أو الإعلان سواء بالكتابة أو بالرسم أو بأي وسيلة أخرى تخالف أسس ومعايير الإعلانات الواردة بالقانون في الأماكن الآتية:

1- الفراغات العمرانية والشوارع والميادين أو على المباني أو المواقف أو محطات ووسائل النقل العام سواء في المدن أو القرى.

2- فوق الأسطح وعلى واجهات المباني الأثرية والمباني والمنشآت والحدائق ذات القيمة المتميزة.

3- المحيط العمراني للمباني الأثرية والمباني والمنشآت ذات القيمة المتميزة.

4- المناطق الأثرية وذات القيمة المتميزة والمحميات الطبيعية والحضارية.

5- فوق وعلى واجهات المبانى العامة وأجزائها وأسوارها.

6- النصب التذكارية والتماثيل والنافورات.

7- فوق الكبارى والجسور ومداخل الأنفاق والطرق السريعة.

8- المحاور البصرية المرتبطة بمعالم أثرية أو مبان أو منشآت ذات قيمة متميزة.

9- الأماكن والمحاور المرورية التي يصدر بها قرار من المحافظ المختص بعد أخذ رأي المجلس الشعبي المحلي للمحافظة.