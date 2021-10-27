في غياب صلاح .. ليفربول يتأهل لدور الـ 8 في كأس الرابطة الإنجليزية

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حجز فريق ليفربول مقعده في دور الثمانية من بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة عقب فوزه على نظيره بريستون نورث بثنائية نظيفة.

وسجل ثنائية فريق ليفربول في غياب محمد صلاح وفيرمينو وساديو ماني الثنائي الهجومي الياباني تاكومي مينامينو والبلجيكي ديفوك أوريجي.

وسيطر ليفربول في غياب معظم عناصره الأساسية على المباراة التي جمعت بين الفريقين على أرض ملعب «ديبديل» في إطار منافسات دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية للموسم الجاري 2021/2022.

وكان ليفربول قد تأهل إلى دور الستة عشر، بعد فوزه على نورويتش سيتي بثلاثية نظيفة في دور الـ32.

وخاض ليفربول المباراة بتشكيلة ضمت:

في حراسة المرمى: أدريان.

في خط الدفاع: ويليامز وجو جوميز وجويل ماتيب وتسيميكاس.

في خط الوسط: مورتون وجونز وتشامبرلين.

في خط الهجوم: بلاير وتاكومي مينامينو وديفوك أوريجي.