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رئيس نيجيريا يغادر المدينة المنورة متوجهًا لجدة

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بعد زيارته المسجد النبوي

رئيس نيجيريا يغادر المدينة المنورة متوجهًا لجدة

غادر الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، المدينة المنورة اليوم، متوجهًا إلى جدة، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

غادر الرئيس محمد بخاري رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية، المدينة المنورة اليوم، متوجهًا إلى جدة، بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، وعلى صاحبيه -رضوان الله عليهما-.

رئيس نيجيريا يغادر المدينة المنورة متوجهًا لجدة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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