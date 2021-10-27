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فرع "الشؤون الإسلامية" بمنطقة الرياض يدشن مركز الخدمات الشامل

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يقدِّم حزمة خدمات متعددة تصل لأكثر من 90 خدمة تحت سقف واحد

فرع

دشَّن فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الرياض "مركز الخدمات الشامل"، الذي يقدم حزمة متكاملة من الخدمات الحكومية المتعددة، تصل لأكثر من ٩٠ خدمة تحت سقف واحد، من خلال تقنية عصرية متقدمة، وكوارد بشرية مدربة، في إطار رفع الكفاءة، وتحسين الأداء، وتسهيل الخدمات.

وفي التفاصيل، يتضمن "مركز الخدمات الشامل" عددًا من الإدارات والأقسام التي تسعى لتحقيق تطلعات المواطنين، وتُمكِّنهم من إنجاز أعمالهم المتنوعة بيُسر وسهولة، وفي وقت قياسي، وفق أعلى معايير الجودة، من خلال بيئة عمل متطورة، تهتم باحتياجات المستفيدين، تتماشى مع أهداف رؤية 2030 من أجل رفع مستوى جودة الحياة، وتوفير الإمكانيات التي يحتاج إليها المواطن.

وأكد المدير العام لفرع الوزارة بمنطقة الرياض، الشيخ عبدالله بن نشاط السبيعي، أن "مركز الخدمات الشامل" يؤكد تركيز الوزارة في رؤيتها على خدمة المواطن كأساس للتنمية من خلال توفير جميع الخدمات، وما يُحسِّن من جودة الحياة لهم، بتوفير جميع الخدمات الحكومية في مقر واحد.

وأضاف "السبيعي" بأن المركز سيقدم -إضافة إلى الخدمات الحالية- خدمة الاتصال على المركز مباشرة دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك من ضمن الخطط الاستراتيجية لتطوير أعمال مركز الخدمات الشامل في الفترة القادمة.

وأردف السبيعي بأن تدشين مركز الخدمات الشامل جاء بتوجيه ومتابعة مستمرة من قِبل الوزير، الشيخ الدكتور عبداللطيف آل الشيخ، الذي حرص على إيجاد مقر للخدمات الشاملة للمواطن حرصًا من معاليه على تحقيق تنمية الإنسان قبل المكان كمنهجية رئيسية للتنمية المستدامة ضمن رؤية السعودية ٢٠٣٠، مع تعزيز تلك الرؤية بتقديم خدمات نوعية لترجمة تلك الرؤية على أرض الواقع، بما يعكس الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وسمو ولي عهده الأمين -حفظه الله- من اهتمام وعناية بتوفير الإمكانات كافة لراحة المواطنين، وتحقيق الرفاهية لهم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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