بائع كبدة يقتل أمين شرطة ويصيب شقيقه بسكين في قنا

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقي أمين شرطة مصرعه وأصيب شقيقه، الأربعاء، إثر نشوب مشاجرة مع آخرين بآلة حادة بسبب خلافات بين الأطفال بمنطقة البصلية بقرية الترامسة التابعة لدائرة مركز قنا.

تلقى اللواء مسعد أبوسكين، مدير أمن قنا، إخطارًا من مركز شرطة قنا بمقتل «سعيد .ح. ع»، 35 عامًا، أمين شرطة، وإصابة شقيقه حسنين طعنًا بآلة حادة على يد بائع كبدة يُدعى «القط.ش»، بقرية الترامسة.

اسعاف - صورة أرشيفية

انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ وتبين نشوب مشاجرة بين أطفال الطرفين أثناء عودتهم من المدرسة على إثرها حدثت مشادة بين الطرفين فلقى أثرها أمين الشرطة مصرعه وإصابة شقيقه.

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قنا العام وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.