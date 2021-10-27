تحذيرات من تلقبات جوية وأمطار رعدية تصل إلي القاهرة حتى طقس الأحد 31-10-2021

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سقوط أمطار رعدية خلال طقس الخميس وحتى حالة الطقس المتوقعة يوم الأحد، وترتفع درجات الحرارة الخميس عن طقس اليوم وتعاود الانخفاض خلال الأيام المقبلة اعتبارًا من السبت وحتى الثلاثاء 2 نوفمبر.

وحذرت الأرصاد من تقلبات جوية وأمطار رعدية خلال الأيام المقبلة.

وتتوقع الأرصاد أن تكون أعلى درجة حرارة مصر الخميس 37 درجة فى الوادي الجديد.

وتكون أقل درجة الحرارة متوقعة فى مصر الخميس 11 درجة في كاترين.

وترتفع درجات الحرارة خلال حالة الطقس غدًا ارتفاعًا طفيفًا فى أغلب أنحاء مصر.

حالة الطقس فى مصر الخميس

تتوقع الأرصاد أن يكون الطقس غدًا الخميس حارا على القاهرة الكبري وجنوب البلاد والوجه البحري وجنوب سيناء والسواحل الشرقية، ويميل للحرارة على السواحل الشمالية.

ويتحول الطقس غدًا فى الساعات المتأخرة من الليل ليكون مائلاً للبرودة، بينما يكون لطيفًا فى أول الليل.

تكون الفرص مهيأة غدًا لسقوط أمطار متوسطة وخفيفة على مناطق متنوعة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا وحلايب وشلاتين فى جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد أن تتكون الشبورة المائية فى الصباح الباكر ببعض الطرق المؤدية إلي وسط سيناء والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة والوجه البحري.

وتصل درجة الرطوبة النسبية فى القاهرة إلي 86 درجة، بينما تنخفض فى جنوب الصعيد إلي 30 درجة.

وتكون حالة البحر المتوسط معتدلة وكذلك حالة البحر الأحمر ويصل ارتفاع الموج فى البحرين إلي مترين.

وتكون درجات الحرارة المتوقعة فى القاهرة الخميس للعظمي والصغري 32-19 درجة، وفى الإسكندرية 30-20 درجة.

درجات الحرارة فى دمنهور 26-19، طنطا 26-18، شبين الكوم 26-18، بورسعيد 26-20 درجة.

ويتوقع أن تكون فى بلطيم 26-18، دمياط 26-20 درجة، الزقازيق 28-18 درجة.

ويتوقع أن تكون أسوان 33-21، قنا 32-19، الفيوم 28-19، أسيوط 29-18 درجة.

وتستطيع التعرف علي تفاصيل درجات الحرارة فى موقعك من خلال التقرير التالي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة الجمعة 27-10-2021

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار متوسطة رعدية أحيانًا على شمال الدلتا والسواحل الشمالية بشكل متقطع.

وتنخفض درجات الحرارة فى القاهرة والوجه البحري إلي 30-19 درجة، وفى السواحل الشمالية إلي 28-19 درجة.

وتكون فى جنوب سيناء 32-23، وفي شمال الصعيد 34- 19، وترتفع فى جنوب الصعيد إلي 37- 21 درجة.

توقعات درجات الحرارة وحالة الطقس السبت 30-10-2021

تتوقع الأرصاد بداية من السبت حالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية وتزداد كميات الأمطار وتكون مختلفة فى الشدة على مناطق من شمال البلاد وتمتد حتى القاهرة.

وتكون الأمطار من متوسطة إلي غزيرة رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الدلتا بنسبة 50-60% على فترات متقطعة.

وتسقط أيضًا أمطار خفيفة إلي متوسطة على القاهرة الكبري ووسط وجنوب الدلتا بنسبة 30% على فترات متقطعة.

وتنخفض درجات الحرارة فى القاهرة والوجه البحري إلي 28-20 درجة، وفى السواحل الشمالية إلي 26-20 درجة.

وترتفع فى جنوب سيناء إلي 33-23، وتنخفض في شمال الصعيد إلي 32- 19، وتكون فى جنوب الصعيد إلي 37- 21 درجة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة الأحد 31-10-2021

تتوقع الأرصاد سقوط أمطار متوسطة إلي غزيرة تكون رعدية أحيانًا على السواحل الشمالية وشمال الدلتا على فترات متقطعة بنسبة 50-60%.

ويتوقع أيضًا سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة على القاهرة الكبري وجنوب ووسط بنسبة 30% على فترات متقطعة.

وتكون درجات الحرارة فى القاهرة والوجه البحري 29-19 درجة، وتظل فى السواحل الشمالية إلي 26-20 درجة.

وتنخفض فى جنوب سيناء إلي 32-23، وتكون في شمال الصعيد 32- 19، وتنخفض فى جنوب الصعيد إلي 36-21 درجة.

تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة الإثنين 1-11-2021

تتوقع الأرصاد أن تظل درجات الحرارة فى القاهرة والوجه البحري ثابتة مثل الأحد 29-19 درجة، وكذلك فى السواحل الشمالية إلي 26-20 درجة.

وتنخفض فى جنوب سيناء إلي 31-23، وترتفع في شمال الصعيد إلي 33- 19، وتظل فى جنوب الصعيد 36-21 درجة.

توقعات درجات الحرارة وحالة الطقس الثلاثاء 2-11-2021

تتوقع الأرصاد أن تكون درجات الحرارة متقاربة مع السائدة يوم الإثثنين، وتتطابق مع طقس الإثنين على كافة أنحاء مصر.