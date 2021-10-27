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القادسية يستضيف فعاليات الشرقية وردية الـ13

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نظم مباراة كرة قدم خيرية نسائية

القادسية يستضيف فعاليات الشرقية وردية الـ13

ضمن برامج المسؤولية الاجتماعية، استضاف نادي القادسية ،أمس الثلاثاء، فعاليات الشرقية وردية الـ 13 للتوعية بسرطان الثدي، وذلك بالتعاون مع جمعية السرطان .

وعلى هامش الفعالية أُقيمت مباراة كرة قدم خيرية نسائية بين فريقي اتحاد النسور وفريق الواحة.

كما أُقيمت محاضرة توعوية حول مخاطر سرطان الثدي، وتم تنظيم مسابقات ثقافية متعددة.

من جهة أخرى كرّمت إدارة القادسية، جمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية، كما تم تكريم الفرق التطوعية المنظمة، والفرق الرياضية المشاركة، والحكام إلى جانب تكريم مستشفيات المانع العامة.

من جانب آخر، أكد أحمد غدران رئيس نادي القادسية حرصهم على استضافة مثل هذه المبادرات التي تخدم المجتمع.

وقال غدران : حريصون على المساهمة في كل ما يخدم المجتمع وان يكون القادسية شريكًا وعنصرًا فاعلاً في المبادرات المجتمعية.

وأكد غدران : أن استمرارية حملة الشرقية وردية لعامها الثالث عشر على التوالي ما هو إلا دليل نجاحها وعظيم فائدتها.

وتابع : نفخر بأن يكون للقادسية مساهمة في هذه الحملة كل عام للتوعية بمخاطر سرطان الثدي الذي يعد الأكثر انتشارًا بين النساء وهنا تكمن أهمية استمرار حملة الشرقية وردية.

وقالت الأستاذة ياسمين العزمان الرئيس التنفيذي لجمعية السرطان السعودية بالمنطقة الشرقية إن حملة الشرقية لهذا العام، تأتي باختلاف كبير عن كل الحملات السابقة حيث استطعنا الوصول لأكبر شريحة من النساء بالمنطقة من خلال الفعاليات التي انطلقت من بداية شهر أكتوبر والتي حظيت بتفاعل مجتمعي وإعلامي كبير وببرامج نوعية تُقام لأول مرة على مستوى المملكة كالمباراة النسائية لكرة القدم وتفعيل دور المراكز النسائية الرياضية والرجالية وكذلك الشركات الكبرى التي تم زيارتها والمراكز الصحية الطبية وكذلك المولات والأماكن العامة وعقد الكثير من الورش التثقيفية في عدة أماكن.

القادسية يستضيف فعاليات الشرقية وردية الـ13

القادسية يستضيف فعاليات الشرقية وردية الـ13

القادسية يستضيف فعاليات الشرقية وردية الـ13

القادسية يستضيف فعاليات الشرقية وردية الـ13

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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