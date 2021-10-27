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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح أول المنصورة في محافظة الدقهلية، اليوم، تجديد حبس الشقيق الأصغر للدكتورة اسراء ضحية طمع الأشقاء في الميراث على لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في واقعة اختطافها ومحاولة تصويرها في وضع مخل مع صديقه لإجبارها على التنازل عن ميراثها، كما قرر قاضى المعارضات تجديد حبس الصديق مدة 15 يوما أيضا لمشاركته في الجريمة.

كان اللواء سيد سلطان مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء إيهاب عطية مدير مباحث الدقهلية بورود بلاغ لشرطة النجدة من عدد من المواطنين بتمكنهم من إنقاذ فتاة من يد شابين اختطفاها وقيداها وحاولا تجريدها من ملابسها في إحدى الأراضي الزراعية بمدينة المنصورة، وتمكن المواطنون من ضبط أحد الشابين.

وانتقل ضباط مباحث قسم أول المنصورة بقيادة المقدم أحمد شبانة رئيس مباحث قسم أول المنصورة وعدد من الضباط لمكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود شابة مقيدة اليدين ومجردة من ملابسها السفلية وبها آثار ضرب وتمزق في ملابسها العلوية، وتم القبض على الشاب الذي احتجزه المواطنون، وتبين أنه شقيقها الأصغر واختطفها لإجبارها على التوقيع على تنازل عن ميراثها، وعندما رفضت جردها من ملابسها السفلية لتصويرها مع الشاب الآخر لإجبارها على التوقيع أو الفضيحة، وتم القبض على المتهمين وأحيلا للنيابة العامة للتحقيق.

وقالت الدكتورة إسراء، المجني عليها، في بث مباشر لـ«المصرى اليوم»: «توفي والديَ منذ فترة طويلة وعكفت على تربية شقيقيَ الأصغر منى وهما طفلان صغيران ولكن عندما بلغا السن القانونية أرادا الاستيلاء على ميراثي كله وحرماني من حقوقي الشرعية، وعندما رفضت بدأ في الاعتداء على بالضرب والإهانات والطرد من المنزل في محاولة لإجبارى على التنازل عن حقوقى الشرعية في الميراث، ويوم الواقعة جاء أخي الأصغر وطلب أن أذهب معه لعمل توكيل لي لأحصل على ميراثي كله وكان ذكرى عيد ميلادى وقال لى «أنه محضر لى مفاجأة بمناسبة عيد ميلادى»، وفوجئت أنه حضر بسيارة وبها شخص وأخبرني بأنه صديقه، وأن السيارة خاصة بشغله، وفي الطريق تجاذب معي الحديث عن بيته وأسرته، وهو ما لم أتعود منه عليه، وخلال حديثنا بدأ السائق التحرك بناحية طريق المنصورة الدائري وطلب شقيقي منه البحث عن مكان خال من أجل قضاء حاجته، وطلبت منه أن يجري تحليل سكر حتى يتم علاجه إذا كان مريضا».

وأضافت وهى تبكى: «توقف السائق في مكان متطرف ونزل شقيقى من السيارة ثم نادى على السائق وأنا لم أظن أن هناك أي غدر حتى فوجئت بهما يهجمان عليا، من البابين الخلفيين للسيارة وقيدا يدي بأفيز بلاستيك وكمما فمى بلاصق طبي، واستوليا على الذهب الذي ألبسه في يدي ورقبتي، وطالبنى شقيقى بالتوقيع على أوراق بالتنازل عن ميراثى فرفضت وحاولت الصراخ وفتح الباب لإلقاء نفسى».

وانهارت وهى تقول: «طلب شقيقى من السائق الدخول لأى أرض زراعية وقام بخلع ملابسى السفلية وقال إنه هيصورنى ويفضحنى قائلا: والله لصورك مع صاحبي وأفضحك في الجامعة اللي انت بتشتغلي فيها. ودفعني على كنبة السيارة وطلب من صديقه اغتصابي، ولكن تمكنت من فتح الباب وألقيت رأسى خارجه وصرخت وسمعنى المارة فنزلوا للأرض فصرخ فيهم أخى: دى أختى وظبطها مع واحد علشان الناس تمشى، ولما الناس شافتنى جريت عليّ ولقيتنى مقيدة وأنقذونى وقبضوا على شقيقى ولما نزعوا اللاصق قلت لهم أنا مخطوفة فأبلغوا الشرطة».

وأضافت: «أخويا اللى ربيته والمفروض يستر عرضى كان عايز ينهش عرضى علشان يحرمنى من ميراثى، وأخويا التانى كان على باب شقتى يحاول اختطاف طفلى لولا إنى اتصلت به وقلت له إوعى تفتح لأى حد».

وطالبت بحمايتها من شقيقها الأكبر لأنه مازال حرا طليقا وهددها بالقتل هي وطفلها وقالت: «أنا بخاف أخرج أجيب أكل لى أنا وطفلى ومش بعرف أنام من الرعب».