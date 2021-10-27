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مركز التسوية والتحكيم الرياضى يعيد الشمرلى وهويدا إلى انتخابات الطائرة

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مركز التسوية والتحكيم الرياضى يعيد الشمرلى وهويدا إلى انتخابات الطائرة مركز التسوية والتحكيم الرياضى يعيد الشمرلى وهويدا إلى انتخابات الطائرة

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اصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضى باللجنة الأوليمبية حكم نهائى بدون استئناف بعودة شريف الشمرلى وهويدا مندى إلى سباق انتخابات اتحاد الكرة الطائرة التى تجرى يوم الجمعة 5 نوفمبر المقبل ، فى حكم تاريخى بأن يصدر بدون أن يكون للخصم حق قيد الاستئناف لوقف الحكم ، وبالغاء قرار اتحاد الكرة الطائرة رقم 31الصادر فى يوم 6 اكتوبر الجارى .

وكانت اللجنة المؤقتة التى تدير اتحاد الكرة الطائرة قد قامت باستبعاد الشمرلى وهويدا بدون سند قانونى ، على الرغم من عدم وجود أى مانع من موانع الترشيح ، ومطابقتهما لشروط الترشيح .

وقال شريف الشمرلى المرشح على منصب رئيس الاتحاد فى البداية نحمد الله حمدا كثيرا علي عودة الحق لاصحابه و قرار مركز التسوية و التحكيم بعودتى

إلى الانتخابات على منصب الرئاسة وهويدا مندي علي منصب أمين الصندوق ، بعد الاستبعاد الظالم ، وبعد تعرضهما لمؤامرة كبيرة ممنهجة شارك فيها بعض المصريين للاسف ، فى مقدمتهم أحد المرشحين السابقين علي رئاسة الاتحاد وهو السبب في حالة عدم الاستقرار لفترة ال ١٤ سنة الماضية بهدف استمرار السيطرة علي المشهد و بمشاركة بعض المسؤولين الحاليين من اللجنة المؤقتة للكرة الطائرة و من يحركهم من خارج من إفريقيا من منصب قيادي إفريقي .

وأضاف الشمرلى أن ما احزنا ايضا استخدم المؤامرة من بعض المنافسين في السباق الإنتخابي بأسلوب غير مقبول ويحمل شبهة التشهير و بمعلومات مغلوطة بهدف التشويه لنا ، ولافراد قائمتى الإنتخابية المحترمة و سعيا للفوز بالانتخابات ، بأى وسيلة مشروعة أو غير مشروعة ، وبشكل غير رياضي.

المصرى اليوم

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