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أحداث العنف ببيروت.. جعجع يغيب عن "جلسة المخابرات"

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أحداث العنف ببيروت.. جعجع يغيب عن "جلسة المخابرات" أحداث العنف ببيروت.. جعجع يغيب عن "جلسة المخابرات"

جي بي سي نيوز :- أغلق أنصار حزب القوات اللبنانية، الأربعاء، الطرق المؤدية إلى مقر إقامة زعيمه سمير جعجع الذي غاب عن جلسة بمقر المخابرات العسكرية بشأن اشتباكات أدت إلى سقوط قتلى في بيروت.

وكان جعجع قد استدعي للاستماع لشهادته في الجلسة التي كان من المقرر أن تعقد في التاسعة من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي وسط اتهامات من جانب حزب الله المدعوم من إيران وحركة أمل المتحالفة معه بأن أنصار القوات اللبنانية قتلوا بالرصاص 7 من أنصارهما في اشتباكات وقعت يوم 14 أكتوبر.

ونفى جعجع هذه الاتهامات وقال إنه مستهدف دون وجه حق لدعمه للتحقيق، الذي يجريه القاضي طارق بيطار في انفجار مرفأ بيروت في أغسطس 2020 وهو القاضي الذي تعترض عليه جماعة حزب الله.

وقال محتج من القوات اللبنانية اسمه فادي لرويترز: "لن نسمح لأحد لا حزب الله ولا إيران ولا سوريا ولا أي أحد بمحاولة إخضاعنا" ،  وفق "سكاي نيوز "

وأضاف "نحن هنا اليوم في 2021 نضحي من أجل سمير جعجع مثلما ضحى من أجلنا في 1994 حتى يبقى لبنان ونبقى نحن".

وكان جعجع أحد قادة الحرب الأهلية قد دخل السجن بعد انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990) وخرج منه في 2005 في أعقاب انسحاب القوات السورية من لبنان بعد تدخل عسكري دام 3 عقود.

جي بي سي نيوز

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