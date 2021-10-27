شارع السويلم يرحب بالمشاة

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أحد أهم الشوارع التجارية المكتظة بالمتسوقين في الرياض تم إغلاقه في وجه السيارات، وخصص بالكامل للمشاة وتحديدًا للأطفال، هذا ما حدث بالفعل ضمن الفعاليات التي ستقيمها وزارة الثقافة في المنطقة.

وبدأ منذ مساء الثلاثاء إغلاق شارع السويلم ومنع دخول السيارات بشكل كلي لتجهيزه وتزيينه ليبدأ باستقبال الأطفال كل يوم سبت من الساعة الرابعة عصرًا.

ويعد شارع السويلم الواقع في العاصمة أحد أبرز وأهم الشوارع التي تضم مختلف المحال لتجارة ألعاب الأطفال والتذكارات والعطور والإكسسوارات والنظارات.

وكون الشارع يقع في وسط المنطقة المركزية فإنه قريب من مركز المعيقلية التجاري، ومن إمارة منطقة الرياض، إضافة إلى أن الكثافة السكانية الموجودة في الشارع جعلته محط أنظار الجميع بانتظار بدء الفعالية السبت المقبل.