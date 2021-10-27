أهالي المجاردة يتصدون للتشوه البصري

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ساهم أهالي المجاردة في معالجة التشوه البصري بمحافظتهم، في وقت تواصل البلدية جهودها لتحسين المشهد الحضري.

وأثنى رئيس البلدية أحمد العربي، على تعاون الأهالي وتفاعلهم مع حملة معالجة التشوه البصري، التي أطلقت في المرحلة الأولى وما زالت مستمرة، إلى أن تحقق الهدف، في جعل كل ما تقع عليه عين الزائر والسائح في المحافظة، خالياً من التشوه البصري.

وقال العربي إن هذا الأمر سيتحقق، من خلال التكامل والتعاون بين البلدية والقطاعات الخدمية والخاصة، التي هي شريك قوي في هذا الأمر، بالإضافة إلى مواطني المحافظة، في جعل بيئتنا ومبانينا وطرقنا ومرافقنا، خالية من كل عناصر التشوه البصري، والحرص على الديمومة فيما يقدم، والجودة والإتقان والتميز لما ينفذ مستقبلا.