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تساقط للصخور وسيول في الباحة وعسير

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تساقط للصخور وسيول في الباحة وعسير تساقط للصخور وسيول في الباحة وعسير
هطلت، أمس، أمطار رعدية، مصحوبة برياح نشطة على منطقتي جازان وعسير، وامتدت إلى مرتفعات الباحة وأجزاء من مرتفعات مكة المكرمة، تخللتها سحب رعدية، مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من منطقتي حائل والمدينة المنورة. كما نشطت الرياح السطحية المثيرة للأتربة على الأجزاء الغربية من منطقة الرياض، وامتدت إلى أجزاء من منطقة القصيم.

تجمعات للمياه

شهدت منطقة الباحة، أمس، أمطارا غزيرة على عدد من المحافظات، شملت القطاع التهامي والسراة، لتعلن بعدها بداية الحالة المطرية فعليا. بينما تسببت الأمطار في تساقط بعض الصخور على الطريق الجديد الرابط بين محافظتي العقيق والقرى، ووجدت الجهات الأمنية وفرق السلامة بالدفاع المدني، لتأمين المواقع التي شهدت تجمعات كبيرة للمياه والسيول. في حين امتدت الحالة المطرية لتشمل مدينة الباحة، ومحافظات المندق وبلجرشي وبني حسن.

كما تعرضت منطقة عسير لأمطار، تراوحت بين المتوسطة إلى الغزيرة، وشملت تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية، وتدنيا في مدى الرؤية، وتساقط البرد وجريان السيول، خاصة على محافظات النماص وبلقرن وتنومة.

كذلك هطلت أمطار رعدية، من متوسطة إلى غزيرة، على منطقة جازان، شملت محافظات «الحرث، والداير بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وبيش، وصبيا، وضمد، والدرب، وهروب».

سحب رعدية

نبّه المركز الوطني للأرصاد من سحب رعدية ممطرة على محافظة الطائف، مصحوبة بنشاط الرياح السطحية، وانعدام في الرؤية.

بينما دعا الدفاع المدني المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر، واتباع الإرشادات والتعليمات في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.

ارتفاع الموج

أكد تقرير الأرصاد أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، بسرعة 18-38 كم/ساعة، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الأوسط والجنوبي، وستتحول خلال الليل لجنوبية شرقية إلى شرقية، بسرعة 20-44 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، ويصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.


الوطن السعودية

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