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المارد يظهر في برج العرب .. الأهلي يهزم الإسماعيلي برباعية

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المارد يظهر في برج العرب .. الأهلي يهزم الإسماعيلي برباعية المارد يظهر في برج العرب .. الأهلي يهزم الإسماعيلي برباعية

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تمكن النادي الأهلي من تحقيق الفوز على مضيفه الإسماعيلي بأربعة أهداف دون رد، في إطار منافسات الجولة الأولى لبطولة الدوري المصري الممتاز.

سيطر المارد الأحمر على الكرة في معظم أوقات المباراة مع تنظيم العديد من الهجمات في الشوط الأول وسط عجز هجومي للدارويش، وافتتح على معلول التسجيل من ركلة جزاء، فيما أضاف الجنوب أفريقي بيرسي تاو الهدفين الثاني والثالث.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي سيطرته على مجريات اللعب وغادر آليو ديانج الملعب بعدما حصل على بطاقة حمراء نتيجة للتدخل العنيف، وجاء الهدف الرابع عن طريق أحمد عبدالقادر بطريقة مميزة في الدقيقة 86.

وبهذا الفوز يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 3 نقاط ويتراجع الإسماعيلي إلى المركز الأخير بسبب عامل الأهداف.

المصرى اليوم

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