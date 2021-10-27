أخبار عاجلة

مبعوث الأمم المتحدة بالسودان يطالب بـ«الحرية الكاملة» لحمدوك والإفراج عن المعتقلين -
«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل -
وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي -
وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار -
مصر تدين تفجير مستشفى في كابول -
تركيا تعتقل 17 بعد احتجاج على وجود أفراد من البحرية الأمريكية في اسطنبول -
«تضامن النواب» توافق على تعريفات المسنين.. و«القصبي»: حريصون على خروجه للنور -
ضبط شحنة مبيدات وأسمدة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية في القليوبية -
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك بتوقيت القاهرة في الدوري المصري 2021 - 2022 -
فوز جمجرة.. الهجان يشهد المباراة النهائية لدوري كرة القدم لمراكز الشباب (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. المصرى اليوم

3 لاعبين يشعلون صراع لقب هداف الدوري المصري مبكراً

Print
3 لاعبين يشعلون صراع لقب هداف الدوري المصري مبكراً 3 لاعبين يشعلون صراع لقب هداف الدوري المصري مبكراً

اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشتعل صراع لقب هداف الدورى المصري مبكرا، خلال مباريات الجولة الأولى من انطلاق المسابقة .

وكانت بطولة الدورى قد انطلقت الاثنين بعدة مباريات قوية وحماسية وغزارة تهديفية كانت مباراة سموحة مع الاتحاد السكندري هى الأكثر تهديفا بعد تعادل الفريقين بأربعة أهداف لمثلهم .

وخلال مباريات الجولة الاولى تصدر الثلاثي بيرسي تاو لاعب الأهلى و وليد الكرتى لاعب بيراميدز و محمد هلال لاعب البنك الاهلى صدارة الهدافين بعدما نجح كل منهم فى تسجيل هدفين فى الجولة الاولى .

حيث نجح تاو فى تسجيل هدفين فى مرمى الاسماعيلى و الكرتى فى مرمى المقاصة و هلال فى مرمى طلائع الجيش .

ومن المتوقع ان يستمر الثلاثي فى هز شباك المنافسين خلال المباريات المقبلة، خصوصا وأنهم يتمتعون بحس تهديفي عالى وخطورة على مدافعى المنافسين .

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي

وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي

مصر تدين تفجير مستشفى في كابول

مصر تدين تفجير مستشفى في كابول

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك بتوقيت القاهرة في الدوري المصري 2021 - 2022

موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك بتوقيت القاهرة في الدوري المصري 2021 - 2022

المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا

المتحدث العسكري: القوات الجوية المصرية والهندية تنفذان تدريبا مشتركا