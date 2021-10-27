3 لاعبين يشعلون صراع لقب هداف الدوري المصري مبكراً

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أشتعل صراع لقب هداف الدورى المصري مبكرا، خلال مباريات الجولة الأولى من انطلاق المسابقة .

وكانت بطولة الدورى قد انطلقت الاثنين بعدة مباريات قوية وحماسية وغزارة تهديفية كانت مباراة سموحة مع الاتحاد السكندري هى الأكثر تهديفا بعد تعادل الفريقين بأربعة أهداف لمثلهم .

وخلال مباريات الجولة الاولى تصدر الثلاثي بيرسي تاو لاعب الأهلى و وليد الكرتى لاعب بيراميدز و محمد هلال لاعب البنك الاهلى صدارة الهدافين بعدما نجح كل منهم فى تسجيل هدفين فى الجولة الاولى .

حيث نجح تاو فى تسجيل هدفين فى مرمى الاسماعيلى و الكرتى فى مرمى مصر المقاصة و هلال فى مرمى طلائع الجيش .

ومن المتوقع ان يستمر الثلاثي فى هز شباك المنافسين خلال المباريات المقبلة، خصوصا وأنهم يتمتعون بحس تهديفي عالى وخطورة على مدافعى المنافسين .