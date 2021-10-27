أموتو يعود لتدريبات المصري قبل مواجهة غزل المحلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته مساء اليوم الأربعاء، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، استعدادًا لمباراته التي تجمعه بنظيره غزل المحلة

ويلتقي المصري مع غزل المحلة في الخامسه من مساء غدًا الخميس، على استاد الجيش ببرج العرب، في اطار مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

خلال المران الذي استمر لنحو 75 دقيقة وضع معين الشعباني المدير الفني للفريق لمساته الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها لقاء الغد، والتي وضح من خلال المران أنها ستكون متوازنة بين الهجوم والدفاع، يستغل فيها الفريق نقاط ضعف منافسه.

كما شهد المران كذلك فقرة خاصة للتعامل مع الركلات الثابتة في المواقف الدفاعية والهجومية، واختتم المران بتقسيمة مصغرة في ثلثي الملعب شهدت تألق العديد من اللاعبين.

وشهد المران عودة النيجيري أوستن أموتو، مهاجم الفريق، وذلك بعد انضمامه للمعسكر صباح اليوم الأربعاء، عقب صرف مستحقاته المتأخرة.