اليونان تحمّل تركيا مسؤولية مصرع 4 أشخاص في حادثة غرق مهاجرين

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حمّلت اليونان تركيا مسؤولية غرق قارب في بحر إيجه أدى إلى مصرع 4 أشخاص بينهم طفلان، مشددة على وجوب أن تمنع أنقرة المهربين من تعريض حياة الناس للخطر في البحر.

وقال وزير الهجرة اليوناني نوتيس ميتاراخي في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء: «تم انتشال 4 جثث لم يكن أصحابها يرتدون سترات نجاة. الضحايا أعمارهم 4 أعوام و11 و25 و28 عاماً وفق تقرير الطبيب الشرعي».

وكان ميتراخي قد أعلن في تغريدة أطلقها، الثلاثاء، مصرع 4 أطفال من جراء الحادث الذي وقع قبالة سواحل جزيرة خيوس وتم على أثره إنقاذ 22 شخصاً.

والأربعاء قال الوزير إن «عدد الذين يعتقد أنهم مفقودون يتراوح بين شخص وأربعة أشخاص بناء على إفادات الناجين».

وفي تغريدته الثلاثاء أشار الوزير إلى أنه يتعيّن «على السلطات التركية بذل المزيد من الجهد لتمنع من المصدر استغلال (المهاجرين) على يد عصابات إجرامية. هذه الرحلات لا يجب حتى أن تحصل».

وقال: «هذا واقع استغلال العصابات الإجرامية للمهاجرين في بحر إيجه، مشيراً إلى»مهربين عديمي الضمير يعرضون حياتهم للخطر على متن زوارق مكتظة غير صالحة للابحار قبالة جزيرة خيوس«.

الأشخاص الـ22 الذين أنقذهم خفر السواحل اليونانيون على الرغم من البحر الهائج هم 14 رجلاً و7 نساء وطفل.

وأفاد بيان جديد صادر عن خفر السواحل أنهم «بصحة جيدة» وتم نقلهم إلى ميناء خيوس.

وبحسب هذا النص أبحر القارب «المكتظ» من تركيا ورغم الرياح القوية لم يوزع المهربون سترات نجاة على المهاجرين.