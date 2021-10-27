بيدرسن: محادثات اللجنة الدستورية السورية انتهت من دون إحراز أي تقدم

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جي بي سي نيوز :- قال المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسن يوم الجمعة، إن محادثات اللجنة الدستورية السورية في جنيف انتهت من دون إحراز أي توافق حول المبادئ الدستورية الأربعة.

وأضاف غير بيدرسن في مؤتمر صحفي أن اجتماع اليوم كان عبارة عن خيبة أمل.

وتابع قائلا: "لم نحقق ما أردنا إنجازه.. افتقرنا إلى فهم سليم لطريقة دفع هذا المسار إلى الأمام.. هذه الجولة لم توصلنا إلى أي تفاهمات أو أرضية مشتركة حول أي من المواضيع".

وصرح بيدرسن بأنه لم يتم التوافق على موعد الجولة المقبلة.

انطلقت يوم الاثنين في مدينة جنيف السويسرية، الجولة السادسة من اجتماعات اللجنة الدستورية السورية، بمشاركة أطراف الأزمة السورية وبرعاية الأمم المتحدة.

ويشرف المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسن، على الاجتماعات.

وكان غير بيدرسن قد قال قبل انطلاق الجولة السادسة إنه "تم الاتفاق خلال اجتماع بين الأطراف السورية، على البدء بعملية صياغة مسودة الإصلاح الدستوري في سوريا، الأسبوع الحالي".

وأشار بيدرسن سابقا، إلى وجود تفاهم لوضع 4 مبادئ دستورية لمناقشتها هذا الأسبوع، والمشاورات مستمرة على هذه المبادئ.

المصدر: RT