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«الأعمال المصري الروماني»: نستهدف زيادة حجم التبادل التجاري لـ 1.5 مليار دولار

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«الأعمال المصري الروماني»: نستهدف زيادة حجم التبادل التجاري لـ 1.5 مليار دولار «الأعمال المصري الروماني»: نستهدف زيادة حجم التبادل التجاري لـ 1.5 مليار دولار

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أعرب الدكتور أحمد السكري، رئيس الجانب المصري الروماني بمجلس الأعمال المصري الروماني، عن أمله في رفع معدلات التبادل التجاري بين البلدين لتصل إلى معدلاتها ما قبل جائحة كورونا، والتى بلغت فيها نحو 1.5 مليار دولار، مشيرًا إلى أن المصرية تقدم كافة التسهيلات للمستثمرين المحليين والاجانب .

وأضاف «السكري» في تصريحات صحفية، الأربعاء، أن «المجلس منذ انشاءها في 2001 عملت على تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين ورومانيا لافتا إلى انه تم توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين،كما عمل المجلس على اعادة تشغيل خط الطيران المباشر بين مصر ورومانيا بواقع 3 رحلات اسبوعيا».

من جانبه، قال سترايكا فودلى رئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة برومانيا إنه «تم تأسيس عام 1992 وهي مؤسسة غير حكومية غير هادفة للربح وتعمل في العديد من الأنشطة وتركز على خلق بيئة تساعد على تعزيز الأعمال وتقوية العلاقات بين اصحاب ورواد الأعمال».

وأضاف: «إننا ننعاون مع مؤسسات دولية وتمويلية، كما نقدم العديد من الخدمات لزيادة الميزة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

وأشار إلى أن «المؤسسة تقوم بالتعاون مع الحكومة والعديد من الهيئات الاقتصادية والتنفيذية لرفع مستوى أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة،وتوفير الدعم اللازم لها ،كما تقوم بعمل العديد من الندوات والدورات لرفع الوعي بأهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة،بالاضافة إلى تنظيم العديد من المعارض».

المصرى اليوم

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