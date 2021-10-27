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الصف الرابع الابتدائي .. «تعليم المنيا» توزع كتابا دوريا بالمقررات الدراسية

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الصف الرابع الابتدائي .. «تعليم المنيا» توزع كتابا دوريا بالمقررات الدراسية الصف الرابع الابتدائي .. «تعليم المنيا» توزع كتابا دوريا بالمقررات الدراسية

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وزع المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية بالمنيا، كتابا دوريا بشأن المقررات الدراسية للصف الرابع الابتدائي، وذلك في إطار حرص الوزارة على مصلحة الطلاب من خلال تنظيم العمل وتوحيد الإجراءات ونظرًا لكثرة التساؤلات التي ترد للوزارة.

وقد جاء نص الكتاب الدوري، يتم دمج اختباري الشهر الأول والثاني من الفصل الدراسي الأول معًا لطلاب الصف الرابع من الحلقة الابتدائية ــ هذا العام فقط ــ ويكون في المقرر الدراسي الذي تم تدريسه خلال تلك الفترة ويٌعقد على مستوى المدرسة، دون المساس بنظام التقييم الوارد بالفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقرار الوزاري رقم (133) بتاريخ 21/9/ 2021.

كما سيٌعقد اختبار نهاية الفصل الدراسي الأول في الموعد المحدد له طبقًا للخريطة الزمنية ويكون على مستوى الإدارة التعليمية.

وتطبق التعليمات الواردة في الكتاب الدوري على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات، وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التي تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة.

المصرى اليوم

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