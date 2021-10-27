★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية، وعضو اللجنة العليا للفيروسات الكبدية، آخر تطورات مكافحة فيروس سي في مصر، قائلًا: «القاهرة وصلت لأحلى وأجمل نقطة كنا نتمناها في مكافحة فيروس سي، مصر استمرت لأكثر من 30 عامًا تحتل أعلى نسبة إصابة بفيروس سي على مستوى العالم منذ اكتشافه».

وتابع «عصمت»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع على فضائية «الحياة»، مساء الأربعاء: «مصر تخلصت من وصمة فيروس سي، وحصلت على شهادة كأول بلد على مستوى العالم في تحقيق ما تريده منظمة الصحة العالم في 2030، معقبًا: «اللي منظمة الصحة العالمة كانت تريد تحقيقه في 2030، إحنا حققناه في 2020».

ولفت إلى أن «مصر تولت علاج 2 مليون شخص مصابين بفيروس سي في 7 أشهر، وهذا عظمة المصريين، وعظمة المبادرة الرئاسية للتخلص من فيروس سي».

وأشار مستشار الصحة العالمية إلى أن تكلفة علاج فيروس سي في البداية كانت تقدر بمليون جنيه للشخص الواحد، ولكن بفضل الله والعمل الجماعي أصبح سعر الكورس العلاج لفيروس سي بـ1000 جنيه، ليس هذا فقط، بل تقوم الدولة المصري بصرف العلاج بالمجان، معقبًا: «مفيش حد في مصر دلوقتي عنده فيروس سي، والنسبة الواقعية أقل من 1% بعدما كانت تقدر بـ22%».