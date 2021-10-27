أخبار عاجلة

مبعوث الأمم المتحدة بالسودان يطالب بـ«الحرية الكاملة» لحمدوك والإفراج عن المعتقلين -
«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل -
وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي -
وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار -
مصر تدين تفجير مستشفى في كابول -
تركيا تعتقل 17 بعد احتجاج على وجود أفراد من البحرية الأمريكية في اسطنبول -
«تضامن النواب» توافق على تعريفات المسنين.. و«القصبي»: حريصون على خروجه للنور -
ضبط شحنة مبيدات وأسمدة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية في القليوبية -
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك بتوقيت القاهرة في الدوري المصري 2021 - 2022 -
فوز جمجرة.. الهجان يشهد المباراة النهائية لدوري كرة القدم لمراكز الشباب (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

دار الإفتاء: حرمان المرأة من الميراث «من الكبائر»

Print
دار الإفتاء: حرمان المرأة من الميراث «من الكبائر» دار الإفتاء: حرمان المرأة من الميراث «من الكبائر»

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجابت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها نصه: «ما حكم حرمان المرأة من ميراثها؟».

وقالت دار الإفتاء المصريةفى فتواها: حرمان الوارث من الميراث بعد ثبوت حقه فيه حرامٌ شرعًا ومن كبائر الذنوب؛ لقول الله تعالى بعد ذكر تقسيم الميراث: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَمَنْ يُطِعِ الله وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۞ وَمَنْ يَعْصِ الله وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ﴾ [النساء: 13-14]، وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ قَطَعَ مِيرَاثًا فَرَضَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، قَطَعَ اللهُ بِهِ مِيرَاثًا مِنَ الْجَنَّةِ».

وأضافت دار الإفتاء: «وهو في حق المرأة أشد، بل هو من مواريث الجاهلية؛ حذر منه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قوله: «اللهُمَّ إِنِّي أُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيفَيْنِ: حَقَّ الْيَتِيمِ، وَحَقَّ الْمَرْأَةِ»، ومعنى «أُحَرِّجُ»: أُلْحِقُ الحَرَجَ وَهُوَ الإثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا، وَأُحَذِّرُ مِنْ ذلِكَ تَحْذِيرًا بَليغًا، وَأزْجُرُ عَنْهُ زجرًا أكيدًا» .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مبعوث الأمم المتحدة بالسودان يطالب بـ«الحرية الكاملة» لحمدوك والإفراج عن المعتقلين

مبعوث الأمم المتحدة بالسودان يطالب بـ«الحرية الكاملة» لحمدوك والإفراج عن المعتقلين

«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل

«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل

وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي

وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي

وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار

وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار