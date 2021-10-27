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قالت دانيللا نيكوليسكو نائب وزيرة الاقتصاد والطاقة الرومانية "إننا نتطلع إلى تعزيز علاقاتنا التجارية وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين حيث تحتل رومانيا المرتبة الثانية عشر بين اقتصادات الاتحاد الأوروبي وفقا للناتج المحلي، كما أن مصر تعد ثالث أكبر الاقتصادات العربية والافريقية".

وأضافت خلال كلمتها في منتدى الأعمال المصري الروماني، الأربعاء، أن الموقع المتميز للجمهورية الرومانية والتي تعد أكبر دولة في جنوب شرق أوروبا من حيث المساحة والتي تتحكم في الطريق البري بين دول البلقان وتشترك في الحدود مع كل من بلغاريا والمجر وصربيا ومولدوفا مما يجعلها نقطة انطلاق للصادرات المصرية إلى أسواق دول شرق أوروبا ودول البلطيق،

وأكدت أهمية تفعيل وتنشيط دور منظمات الأعمال في البلدين بما يسهم في مضاعفة حجم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات المشتركة.

ودعت الشركات الرومانية والمصرية لتنمية الاستثمارات المشتركة مؤكدة أن مصر احد اهم شركاء الاقتصاد الروماني وان هناك اقبال كبيرا على ضخ استثمارات جديدة في مصر في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والاستفادة من مزايا الإنتاج في مصر والنفاذ إلى مختلف الاسواق العالمية من خلال المزايا التي تتيحها الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها مصر وتتيح النفاذ إلى أهم الأسواق وخاصة دول الكوميسا ودول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية والدول العربية.

وأوضحت أنه بالرغم من أن أرقام التبادل التجاري بين مصر ورومانيا شهدت تحسنا ملحوظاً خلال النصف الأول من عام 2021 مقارنة بنفس الفترة من عام 2020،إلا انها لا تقترب مما نطمح اليه من تعاوننا المشترك وبلغ حجم الصادرات المصرية إلى الأسواق الرومانية حوالي 107 ملايين دولار مقارنة بنحو 72.29 مليون دولار من نفس الفترة من عام 2020 بنسبة زيادة بلغت 48%.

وفيما يخص الاستثمارات الرومانية في مصر، فقد بلغت حتى نهاية مايو 2020 ما قيمته 88 مليون دولار، وبلغ عدد الشركات العاملة نحو 81 شركة.من ناحية أخرى بلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في رومانيا نحو 42.2 مليون دولار في مجالات الصناعات الهندسية والتعبئة والتغليف والخدمات.