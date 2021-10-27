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«يوهانس» يلتقى رئيسى «النواب» و«الشيوخ» ويدعو عبدالرازق لزيارة رومانيا

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«يوهانس» يلتقى رئيسى «النواب» و«الشيوخ» ويدعو عبدالرازق لزيارة رومانيا «يوهانس» يلتقى رئيسى «النواب» و«الشيوخ» ويدعو عبدالرازق لزيارة رومانيا

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زار الرئيس الرومانى، كلاوس يوهانس، الذى يقوم بزيارة رسمية إلى ، كلًا من مجلسى النواب والشيوخ أمس حيث التقى رئيسى المجلسين.

من جانبه أكد المستشار حنفى جبالى رئيس مجلس النواب اعتزاز مصر بالعلاقات التاريخية التى تربطها برومانيا، والتى تحل هذا العام الذكرى الـ115 للعلاقات بين البلدين الصديقين، كما عبَّر الرئيس الرومانى عن عميق اعتزازه وتقديره بهذه الزيارة، مُشيدًا بحفاوة الاستقبال.

وعقب اللقاء اصطحب «جبالى» الرئيس الرومانى لتدشين المعرض المُقام بمجلس النواب، والذى يحتوى على وثائق تاريخية تؤرخ للعلاقات المصرية- الرومانية، احتفالًا بالذكرى الـ115 لبدء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

فى سياق متصل، استقبل المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، رئيس رومانيا، كلاوس يوهانس، والوفد المرافق له، وناقش الطرفان سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين الصديقين. وقال «عبدالرازق» إن هذه الزيارة تعتبر تكريمًا وتوطيدًا للعلاقات التاريخية بين مصر ورومانيا، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد العلاقات مزيدًا من التطور فى مختلف المجالات، وتعزيز آليات التعاون برلمانيًا واقتصاديًا وثقافيًا وسياحيًا، فى ظل العلاقات الأخوية المميزة بين الرئيس عبدالفتاح السيسى، والرئيس يوهانس.

من جانبه، وجَّه الرئيس الرومانى الدعوة للمستشار عبدالوهاب عبدالرازق لزيارة البرلمان الرومانى لتوطيد العلاقة بين أعضاء المجلسين، مشيرًا إلى أن الدبلوماسية البرلمانية على ذات القدر من الدبلوماسية السياسية، وأن ذلك سيسهم فى دفع وتطوير العلاقات بين مصر ورومانيا فى مختلف الأوجه.

المصرى اليوم

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