القبض على مواطن تسبَّب في مشاجرة

القبض على مواطن تسبَّب في مشاجرة
حدد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء، خالد بوشل لـ«الوطن» أمس، نحو 6 نطاقات مستهدفة لمبادرة استبدال المظلات بأشجار الظل في...
الأحساء: الوطن
21 ربيع الأول 1443 هـ
القبض على مواطن تحرش بامرأة
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي،...
الرياض : الوطن
21 ربيع الأول 1443 هـ
تمكن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض من إجراء 42 حالة لزراعة الخلايا الجذعية الذاتية خلال عام واحد فقط إثر تأسيس...
الرياض : محمد العواجي
21 ربيع الأول 1443 هـ