أخبار عاجلة

مبعوث الأمم المتحدة بالسودان يطالب بـ«الحرية الكاملة» لحمدوك والإفراج عن المعتقلين -
«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل -
وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي -
وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار -
مصر تدين تفجير مستشفى في كابول -
تركيا تعتقل 17 بعد احتجاج على وجود أفراد من البحرية الأمريكية في اسطنبول -
«تضامن النواب» توافق على تعريفات المسنين.. و«القصبي»: حريصون على خروجه للنور -
ضبط شحنة مبيدات وأسمدة وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية في القليوبية -
موعد مباراة الأهلي القادمة ضد الزمالك بتوقيت القاهرة في الدوري المصري 2021 - 2022 -
فوز جمجرة.. الهجان يشهد المباراة النهائية لدوري كرة القدم لمراكز الشباب (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. الوطن السعودية

القبض على مواطن تسبَّب في مشاجرة

Print

استبدال المظلات بالأشجار

حدد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء، خالد بوشل لـ«الوطن» أمس، نحو 6 نطاقات مستهدفة لمبادرة استبدال المظلات بأشجار الظل في...

37c23e48ea.jpgالأحساء: الوطن
71c2bbb69c.jpg21 ربيع الأول 1443 هـ

القبض على مواطن بامرأة

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأنه إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي،...

icon-byline.png الرياض : الوطن
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ

التخصصي يطلق برنامج زراعة الخلايا الجذعية الذاتية

تمكن مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض من إجراء 42 حالة لزراعة الخلايا الجذعية الذاتية خلال عام واحد فقط إثر تأسيس...

icon-byline.pngالرياض : محمد العواجي
icon-clock.png21 ربيع الأول 1443 هـ

الوطن السعودية

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«تحرش وتمييز داخل آبل».. موظفة مفصولة تشكو الشركة لوكالة العمل الأمريكية

«تحرش وتمييز داخل آبل».. موظفة مفصولة تشكو الشركة لوكالة العمل الأمريكية

إحذر التحرش الإلكتروني .. تفاصيل

إحذر التحرش الإلكتروني .. تفاصيل

ضبط المتهمين بالتحرش بطالبة السلام..مسجلان خطر اجبراها على استقلال توك توك

ضبط المتهمين بالتحرش بطالبة السلام..مسجلان خطر اجبراها على استقلال توك توك

بعد تنازلها عن البلاغ.. إخلاء سبيل 3 متهمين بواقعة التحرش بابنة نشوى مصطفى

بعد تنازلها عن البلاغ.. إخلاء سبيل 3 متهمين بواقعة التحرش بابنة نشوى مصطفى