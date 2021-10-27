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سقوط جديد .. برشلونة يخسر أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

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سقوط جديد .. برشلونة يخسر أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني سقوط جديد .. برشلونة يخسر أمام رايو فاليكانو في الدوري الإسباني

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واصل الفريق الكروي الأول بنادي برشلونة نتائجه الهزيلة وخسر أمام مضيفه فريق رايو فاليكانو بهدف للاشيء في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الأربعاء.

وخسر برشلونة 1- صفر في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من الليجا والتي أقيمت على ملعب «تيريزا ريفيرو» في العاصمة الإسبانية مدريد.

وجاءت هذه الخسارة بعد أيام قليلة من سقوط فريق برشلونة أمام ريال مدريد في مباراة الكلاسيكو بنتيجة 2-1.

وسجل هدف فريق رايو فاليكانو الوحيد النجم الكولومبي راداميل فالكاو بعد مرور نصف ساعة من عمر المباراة، وحصل فريق برشلونة على ركلة جزاء في الدقيقة 73 أهدرها المهاجم الهولندي ممفيس ديباي.

وبهذه النتيجة توقف رصيد برشلونة عند 15 نقطة، يحتل بهم المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري الإسباني، فيما صعد رايو فاليكانو إلى المركز الرابع برصيد 19 نقطة.

المصرى اليوم

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