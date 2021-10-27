حارس الأهلي السابق يعتذر لـ«موسيماني»

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أشاد أحمد فوزي، حارس مرمى النادي الأهلي الأسبق، بالمستوى الذي ظهر عليه لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي.

وانتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي مع الإسماعيلي، بتقدم الفريق الأحمر بثلاثية نظيفة، في المباراة المقامة بينهما حاليًا على ستاد الجيش ببرج العرب، ضمن مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال أحمد فوزي، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم»، الذي تقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبد العزيز، :«لاعبو الأهلي ظهروا بمستوى مميز للغاية خلال الشوط الأول أمام الإسماعيلي»، مضيفًا:«الثلاثي محمد مجدي أفشة وبيرسي تاو ولويس ميكيسوني، كانوا سبب تفوق الأهلي خلال أحداث الشوط الأول، بسبب تحركاتهم داخل منطقة جزاء الدراويش».

وأضاف :«لاعبو الإسماعيلي ساعدوا الأهلي على التفوق، بسبب منحهم الحرية في وسط الملعب وعدم الضغط عليهم من الأمام».

وأشار :«انتقدت موسيماني، قبل المباراة بسبب التشكيل الذي بدأ به اللقاء، ولكن أنا أعتذر له، لأنه استطاع أن يدير الشوط الأول بشكل جيد».