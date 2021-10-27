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إعادة فرز 70 محطة انتخابية في العراق

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إعادة فرز 70 محطة انتخابية في العراق إعادة فرز 70 محطة انتخابية في العراق
شرعت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، صباح الأربعاء، في عمليات إعادة العد والفرز يدويا للمراكز الانتخابية في محافظة «نينوى»، بعد الانتهاء من عمليات إعادة عملية النظر في الطعون المقدمة من الكتل والأحزاب والمرشحين المعترضين على النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية، التي جرت بالعراق في العاشر من الشهر الجاري.

70 محطة

قال مهند مصطفى، عضو الفريق الإعلامي للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، في تصريح صحفي، إن فرق المفوضية باشرت إعادة عمليات العد والفرز يدويا لـ70 محطة انتخابية في «نينوى»، في إطار جدول زمني، يشمل إعادة العد والفرز يدويا لصناديق الاقتراع التي قدمت بشأنها طعون وشكاوى من قِبل الكيانات والأحزاب والمرشحين.


الوطن السعودية

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