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بيرسي تاو النجم الحنوب أفريقي لاعب النادي الأهلي الجديد الذي ظهر في الجولة الأولى أمام الإسماعيلي للدوري المصري الممتاز لموسم 2021 - 2022.

بيرسي تاو قدم أداءا فنيا مميزا في الشوط الأول لمباراة الأهلي ضد الإسماعيلي. وتمكن النجم الجنوب أفريقي من تسجيل هدفين مميزين، جاء الأول من مراوغة مميزة لمدافع الإسماعيلي وانفرد بمرمى الإسماعيلي، أحمد عادل عبد المنعم، ويسدد الكرة بقوة في شباك الدورايش.

ويأتي الهدف الثاني الذي سجله بيرسي تاو نجم الأهلي الجديد، بعد استلامه الكرة في منطقة جزاء الإسماعيلي مستغلا تمريرة محمد مجدي قفشة ليسددها بشكل مميز جدا.

هو لاعب كرة قدم جنوب أفريقي في مركز الهجوم. شارك مع منتخب جنوب أفريقيا لكرة القدم. أما مع النوادي، فقد لعب مع ماميلودي صن داونز وWitbank Spurs F.C. يلعب حاليًا لصالح نادي الأهلي المصري.

بيرسي تاو هو لاعب كرة قدم جنوب إفريقي ولد في مدينة سيكوندا في 13 مايو 1994، ويبلغ من العمر 27 عامًا. هو أحد خريجي أكاديمية الكبير الجنوب إفريقي ماميلودي صنداونز، وظهر لأول مرة في الفريق الأول في 2013، ثم أُعير لنادي ويتبانك سبيرز لمدة موسم في 2015-16.

عاد بيرسي تاو لصنداونز وأصبح أحد أهم أعمدته حتى عام 2018، عندما قرر خوض غمار تجربته الأوروبية من بوابة نادي برايتون الإنجليزي.

تمت إعارته في الموسم الأول إلى نادي يونيون سي جي، ثم أعير في الثاني إلى كلوب بروج البلجيكي، وقضى موسمه الأخير كمعار في صفوف أندرلخت قبل الانتقال للأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

المركز الأساسي لبيرسي تاو في الملعب هو مهاجم ثانٍ، لكنه يستطيع اللعب مركزين آخرين وهو ما سيحقق الإفادة الكبرى للأهلي بكل تأكيد. يجيد اللاعب بيرسي تاو اللعب كجناح أيسر ومهاجم، وهو ما قد يكون حلاً لموسيماني في مشكلة الأجنحة والهجوم.

كلفت صفقة انضمام بيرسي تاو للأهلي في سوق الانتقالات الصيفية 2021 حوالي 1.8 مليون يورو، وذلك بحسب ما أشارت التقارير الصحفية.