محافظ جنوب سيناء يناقش أعمال الخطة الاستثمارية الخاصة بالمشروعات التنموية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء الاربعاء بمكتبة بمدينة شرم الشيخ اجتماع المجموعة الاقتصادية بالمحافظة، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة ورؤساء مدن شرم الشيخ وطور سيناء وراس سدر وعدد من مديرى المديريات والادارات وعدد من القادة التنفيذيين بالمحافظة.

وتمت مناقشة الخطة الاستثماريه الخاصة بالمشروعات التنموية التي تخدم مواطنى المحافظة، كما تم مناقشة متابعة سداد المصروفات للطلبة غير القادرين.

كما تمت مناقشة العرض الالكترونى الخاص برفع مستوى الاداء الحكومى بالوحدات المحلية مع تفعيل الدفع الالكترونى وتشكيل لجان معينة لمتابعة ذلك من اجل تقديم أفضل خدمه ممكنة للمواطنين.