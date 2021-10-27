أخبار عاجلة

المبعوث الأمريكي يتوجه إلى إثيوبيا للدعوة لحل سلمي بين أطراف النزاع -
"الإعلام المرئي والمسموع" تحذر من نشر أي تجاوزات أو إساءات من شأنها تأجيج التعصب الرياضي -
ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض -
"طيران التحالف" يدمر ٥ عربات ويسقط عشرات العناصر الحوثية جنوب وغرب "مأرب" -
لبنان يؤكد أنه لم ولن يكون إلا نصيرًا للأشقاء العرب -
أمين الصندوق سبب رحيل أمير عزمي مجاهد وجهازه عن السكة الحديد -
«يكشف أجسادنا» .. لاعبات اليد ينتصرن في أزمة البكيني -
ورشة حول تقدير الذات للعاملين بشركة جنوب الدلتا للكهرباء (صور) -
قبل القمة.. الأهلي يريد خطف نجم الزمالك .. فيديو -
ما حكم ترديد عبارة «مدد يا سيدنا الحسين»؟.. «الإفتاء»: «الميت ينفع الحي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

محافظ جنوب سيناء يناقش أعمال الخطة الاستثمارية الخاصة بالمشروعات التنموية

Print
محافظ جنوب سيناء يناقش أعمال الخطة الاستثمارية الخاصة بالمشروعات التنموية محافظ جنوب سيناء يناقش أعمال الخطة الاستثمارية الخاصة بالمشروعات التنموية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء الاربعاء بمكتبة بمدينة شرم الشيخ اجتماع المجموعة الاقتصادية بالمحافظة، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء ايمن الشريف سكرتير عام المحافظة ورؤساء مدن شرم الشيخ وطور سيناء وراس سدر وعدد من مديرى المديريات والادارات وعدد من القادة التنفيذيين بالمحافظة.

وتمت مناقشة الخطة الاستثماريه الخاصة بالمشروعات التنموية التي تخدم مواطنى المحافظة، كما تم مناقشة متابعة سداد المصروفات للطلبة غير القادرين.

كما تمت مناقشة العرض الالكترونى الخاص برفع مستوى الاداء الحكومى بالوحدات المحلية مع تفعيل الدفع الالكترونى وتشكيل لجان معينة لمتابعة ذلك من اجل تقديم أفضل خدمه ممكنة للمواطنين.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مبعوث الأمم المتحدة بالسودان يطالب بـ«الحرية الكاملة» لحمدوك والإفراج عن المعتقلين

مبعوث الأمم المتحدة بالسودان يطالب بـ«الحرية الكاملة» لحمدوك والإفراج عن المعتقلين

«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل

«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل

وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي

وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي

وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار

وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار