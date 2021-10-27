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المملكة تصنف جمعية "القرض الحسن" ومقرها لبنان كيانًا إرهابيًا لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم حزب الله الإرهابي

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المملكة تصنف جمعية "القرض الحسن" ومقرها لبنان كيانًا إرهابيًا لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم حزب الله الإرهابي المملكة تصنف جمعية "القرض الحسن" ومقرها لبنان كيانًا إرهابيًا لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم حزب الله الإرهابي
تجميد جميع أصولها وحظر أي تعاملات مع أو لصالحها واتخاذ الإجراءات بحق كل من تثبت علاقته بها

المملكة تصنف جمعية

قامت المملكة العربية ، ممثلةً في رئاسة أمن الدولة، اليوم، بتصنيف جمعية (القرض الحسن)، "ALQARD ALHASAN ASSOCIATION" ومقرها لبنان، كيانًا إرهابيًا؛ لارتباطها بأنشطة داعمة لتنظيم (حزب الله) الإرهابي، حيث تعمل الجمعية على إدارة أموال لتنظيم (حزب الله) الإرهابي، وتمويله، بما في ذلك دعم الأغراض العسكرية.

وستواصل المملكة العربية السعودية، العمل على مكافحة الأنشطة الإرهابية لتنظيم (حزب الله) الإرهابي، والتنسيق مع الأشقاء والأصدقاء الدوليين؛ لاستهداف مصادر الدعم المالي للتنظيم، سواء كانوا أفرادًا أو كيانات، للحد من أنشطته الإرهابية والإجرامية حول العالم.

واستنادًا لنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 21) وتاريخ 12 / 2 / 1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، ومنها قرار مجلس الأمن رقم 1373 (2001)، الذي يستهدف مقدّمي الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة لجمعية (القرض الحسن) داخل المملكة، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح الجمعية، من قِبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكل الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين، وستُتخذ الإجراءات النظامية بحق كل من تثبت علاقته بالجمعية أعلاه، أو القائمين عليها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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