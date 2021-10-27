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حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات في أحياء المنيا

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حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات في أحياء المنيا حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات في أحياء المنيا

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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق العام، ومتابعة حالة النظافة العامة بهدف رفع كفاءة منظومة النظافة، وذلك لتحقيق الانضباط داخل شوارع المدينة.

جاء ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الميدانية لضبط الشوارع والأحياء الداخلية بالمركز، وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين، وإزالة كافة التراكمات بالمدن والقرى بشكل مستمر، والمتابعة والإشراف على رفع كفاءة منظومة القمامة بجميع المراكز والقرى وإعداد تقارير يومية عن ذلك، ورفع الإشغالات، والعمل على رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

من جانبه أوضح الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا، أن الحملات شملت أحياء جنوب وشمال ووسط وغرب مدينة المنيا، لمتابعة أعمال النظافة، ورفع مخلفات القمامة والتراكمات من نقاط التجميع، ونقلها بمعدات الوحدة المحلية للظهير الصحراوي، بالإضافة إلى رفع الإشغالات من الشوارع وذلك لفتح الطريق أمام المارة من المواطنين، والعمل على تحقيق سيولة مرورية.

وأكد رئيس المركز، أن الوحدة المحلية تبذل قصار جهدها لتنفيذ تلك الحملات في إطار الاهتمام برفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية، وعودة النظافة للطريق العام وإضفاء مظهر جمالي وحضاري لائق وتوفير بيئة صحية ونظيفة.

المصرى اليوم

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