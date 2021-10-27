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مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح قاعة المشروعات «micro gallery» بالقرية الذكية

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مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح قاعة المشروعات «micro gallery» بالقرية الذكية مدير مكتبة الإسكندرية يفتتح قاعة المشروعات «micro gallery» بالقرية الذكية

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افتتح الدكتور مصطفى الفقي؛ مدير مكتبة الإسكندرية، قاعة المشروعات micro gallery داخل مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية وهو أحد مراكز مكتبة الإسكندرية.

وتعد قاعة المشروعات أو «المايكروجاليري “ذاكرة عرض لنتاج عمل المركز خلال عشرون عامًا في مجال التوثيق الرقمي للحضارة المصرية القديمة والحديثة بالتعاون مع الوزارات والهيئات المحلية والدولية، وذلك من خلال سرد مرئي ورقمي لكافة أنشطة المركز منذ تأسيسه من مواقع إلكترونية والإصدارات المطبوعة والكتب، بجانب الأفلام الوثائقية المستوحاة من الحضارة المصرية القديمة والفلكلور الشعبي والحرف اليدوية المصرية، بالإضافة إلى سجل رقمي يحتوي على أهم الزيارات الرسمية والجوائز المحلية والدولية.

كما تحتوي القاعة على عدد من التطبيقات مثل حائط المعرفة وهو عبارة عن لوحات يقوم الزائر بتحميل تطبيق على الموبايل أو الأجهزة اللوحية ليتنقل من خلال التطبيق بين عدة مستويات من المعلومات النصية والثلاثية الأبعاد باستخدام تقنية الواقع المعزز «augmented reality».

ومن تلك اللوحات كنوز توت عنخ أمون وبردية كتاب الموتى ومعركة قادش ولوحات الفنانين التشكيليين المعاصرين.

وأشاد الفقي بالمستوي المتطور من آلية العرض الرقمية الحديثة والمتطورة لتكون قيمة مضافة لباقي قاعات العرض الموجودة بالمركز مثل قاعة البانوراما الحضارية CULTURAMA وقاعة فرسان السماء وعروض الهولوجرام.

الفقي يفتتح قاعة المشروعات"micro gallery” داخل مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية
الفقي يفتتح قاعة المشروعات"micro gallery” داخل مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية
الفقي يفتتح قاعة المشروعات"micro gallery” داخل مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية
الفقي يفتتح قاعة المشروعات"micro gallery” داخل مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي بالقرية الذكية

المصرى اليوم

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