إبراهيم سعيد يسخر من باهر المحمدي بعد هدف بيرسي تاو

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انتقد إبراهيم سعيد مدافع منتخب مصر والنادي الأهلي السابق نجم الفريق الكروي الأول بالنادي الإسماعيلي ومنتخب مصر باهر المحمدي بعد هدف بيرسي تاو الأول مع الأهلي في شباك النادي الإسماعيلي.

وراوغ بيرسي تاو المدافع باهر المحمدي بسهولة في كرة الهدف الثاني للأهلي قبل أن ينطلق داخل منطقة الجزاء ويسدد الكرة هدفاً جميلاً على يمين الحارس أحمد عادل عبدالمنعم.

ودفع الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني بمواطنه بيرسي تاو أساسياً خلال مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي ضمن الجولة الأولى من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بيرسي تاو.. هدف ولا أروع ولازم يشكر باهر المحمدي إنه مضيعش مجهوده».

وأضاف إبراهيم سعيد ساخراً من باهر المحمدي: «مدافع فنيًا قليل على الإسماعيلي، معرفش بيتم انضمامه للمنتخب على أي اساس بصراحة».