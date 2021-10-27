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محمد بن زايد يبحث العلاقات مع ملك البحرين

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محمد بن زايد يبحث العلاقات مع ملك البحرين محمد بن زايد يبحث العلاقات مع ملك البحرين

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استقبل ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأربعاء في مجلسه في قصر البحر، ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، يرافقه ممثل الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة.

ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بملك البحرين، وتبادلا الأحاديث الودية التي تجسد عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين الإمارات والبحرين الشقيقة والتي تقوم على أواصر متينة من الأخوة ووحدة المصير والتعاون المشترك لما فيه خير البلدين ومصالحهما المتبادلة، متمنيين للبلدين دوام التقدم والازدهار.

كما نقل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى الملك حمد بن عيسى، تحيات رئيس الدولة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وخالص أمنياته له بالصحة والسعادة وللمملكة وشعبها الشقيق دوام الخير والرفعة.

وأكد الجانبان متانة الروابط الأخوية المشتركة بين البلدين وشعبيهما، معربين عن اعتزازهما بما يجمعهما من أواصر القربى والأخوة والتعاون على جميع المستويات.
وبحثا عدداً من الموضوعات والقضايا الخليجية والإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

المصرى اليوم

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