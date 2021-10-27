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أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهريب عمليات، بالمنطقة الغربية بإشراف أحمد صدقي مدير الإدارة بالتنسيق مع الادارة العامة للايداعات والشؤون الجمركية بإشراف أحمد خليفة مدير الإدارة ومباحث الأموال العامة بإشراف عقيد حسام موسى، الأربعاء محاولة تهريب كمية من لحوم التريمنج «بقايا اللحوم» المحظور استيرادها طبقا لقانون قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

وبناء على اخبارية مشتركة من أحمد صدقى مدير إدارة المكافحة وأحمد خليفة مدير إدارة الإيداعات و الشؤون الجمركية وحمدي فرغلي مدير إدارة الأمن الجمركي ومباحث الأموال العامة بالاشتباه فى وجود أصناف محظورة ضمن مشمول بوليصة شحن رقم 757878 حاوية رقم 171901 والصنف طبقا للمستندات المقدمة 1400 كرتونة بوزن 28 طن لحوم جاموس مجمدة منشأ الهند بإيداع الوطنية.

تم تشكيل لجنة ضمت محمد زهران رئيس الإيداع وإسلام يس وعلى الدله مأموري الحركة ووليد الخطيب مدير تعريفة ومحمد السيد أمن جمركي وصلاح محمود وعوني العمري مفتشي لكشف ومعاينة المشول فتبين وجود 429 كرتونة بوزن 8 طن و580 كيلوجرام لحوم جاموس بمقدمة الحاوية وفى الخلف 971 كرتونه بوزن 19 طن و 420 كيلو جرام لحوم تريمنج «بقايا اللحوم» محظور استيرادها .

وتبلغ قيمة المضبوطات مليون جنيه، وتقرر إتخاذ الإجراءات القانونية .

كلاكيت تانى مرة .. إحباط تهريب 28 طن لحوم جاموس مجمدة قادمة من الهند عبر الإسكندرية (صور)