أخبار عاجلة

المبعوث الأمريكي يتوجه إلى إثيوبيا للدعوة لحل سلمي بين أطراف النزاع -
"الإعلام المرئي والمسموع" تحذر من نشر أي تجاوزات أو إساءات من شأنها تأجيج التعصب الرياضي -
ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض -
"طيران التحالف" يدمر ٥ عربات ويسقط عشرات العناصر الحوثية جنوب وغرب "مأرب" -
لبنان يؤكد أنه لم ولن يكون إلا نصيرًا للأشقاء العرب -
أمين الصندوق سبب رحيل أمير عزمي مجاهد وجهازه عن السكة الحديد -
«يكشف أجسادنا» .. لاعبات اليد ينتصرن في أزمة البكيني -
ورشة حول تقدير الذات للعاملين بشركة جنوب الدلتا للكهرباء (صور) -
قبل القمة.. الأهلي يريد خطف نجم الزمالك .. فيديو -
ما حكم ترديد عبارة «مدد يا سيدنا الحسين»؟.. «الإفتاء»: «الميت ينفع الحي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. غير مصنف
  4. المصرى اليوم

إحباط تهريب 28 طن لحوم جاموس مجمدة قادمة من الهند عبر الإسكندرية (صور)

Print
إحباط تهريب 28 طن لحوم جاموس مجمدة قادمة من الهند عبر الإسكندرية (صور) إحباط تهريب 28 طن لحوم جاموس مجمدة قادمة من الهند عبر الإسكندرية (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أحبطت الإدارة العامة لمكافحة التهريب عمليات، بالمنطقة الغربية بإشراف أحمد صدقي مدير الإدارة بالتنسيق مع الادارة العامة للايداعات والشؤون الجمركية بإشراف أحمد خليفة مدير الإدارة ومباحث الأموال العامة بإشراف عقيد حسام موسى، الأربعاء محاولة تهريب كمية من لحوم التريمنج «بقايا اللحوم» المحظور استيرادها طبقا لقانون قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 وقانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء رقم 1 لسنة 2017 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1955.

وبناء على اخبارية مشتركة من أحمد صدقى مدير إدارة المكافحة وأحمد خليفة مدير إدارة الإيداعات و الشؤون الجمركية وحمدي فرغلي مدير إدارة الأمن الجمركي ومباحث الأموال العامة بالاشتباه فى وجود أصناف محظورة ضمن مشمول بوليصة شحن رقم 757878 حاوية رقم 171901 والصنف طبقا للمستندات المقدمة 1400 كرتونة بوزن 28 طن لحوم جاموس مجمدة منشأ الهند بإيداع الوطنية.

تم تشكيل لجنة ضمت محمد زهران رئيس الإيداع وإسلام يس وعلى الدله مأموري الحركة ووليد الخطيب مدير تعريفة ومحمد السيد أمن جمركي وصلاح محمود وعوني العمري مفتشي لكشف ومعاينة المشول فتبين وجود 429 كرتونة بوزن 8 طن و580 كيلوجرام لحوم جاموس بمقدمة الحاوية وفى الخلف 971 كرتونه بوزن 19 طن و 420 كيلو جرام لحوم تريمنج «بقايا اللحوم» محظور استيرادها .

وتبلغ قيمة المضبوطات مليون جنيه، وتقرر إتخاذ الإجراءات القانونية .

كلاكيت تانى مرة .. إحباط تهريب 28 طن لحوم جاموس مجمدة قادمة من الهند عبر الإسكندرية (صور)
كلاكيت تانى مرة .. إحباط تهريب 28 طن لحوم جاموس مجمدة قادمة من الهند عبر الإسكندرية (صور)

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مبعوث الأمم المتحدة بالسودان يطالب بـ«الحرية الكاملة» لحمدوك والإفراج عن المعتقلين

مبعوث الأمم المتحدة بالسودان يطالب بـ«الحرية الكاملة» لحمدوك والإفراج عن المعتقلين

«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل

«المرأة العربية والتنمية المستدامة» في دار الأوبرا الثلاثاء المقبل

وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي

وزير التعليم يزور الجناح المصري بأكسبو 2020 دبي

وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار

وزير الري يعلق على تصريحات «غرق الإسكندرية»: وضعنا نظام حماية لإنقاذ قلعة قايتباي من الانهيار