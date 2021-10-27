أخبار عاجلة

المبعوث الأمريكي يتوجه إلى إثيوبيا للدعوة لحل سلمي بين أطراف النزاع -
"الإعلام المرئي والمسموع" تحذر من نشر أي تجاوزات أو إساءات من شأنها تأجيج التعصب الرياضي -
ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض -
"طيران التحالف" يدمر ٥ عربات ويسقط عشرات العناصر الحوثية جنوب وغرب "مأرب" -
لبنان يؤكد أنه لم ولن يكون إلا نصيرًا للأشقاء العرب -
أمين الصندوق سبب رحيل أمير عزمي مجاهد وجهازه عن السكة الحديد -
«يكشف أجسادنا» .. لاعبات اليد ينتصرن في أزمة البكيني -
ورشة حول تقدير الذات للعاملين بشركة جنوب الدلتا للكهرباء (صور) -
قبل القمة.. الأهلي يريد خطف نجم الزمالك .. فيديو -
ما حكم ترديد عبارة «مدد يا سيدنا الحسين»؟.. «الإفتاء»: «الميت ينفع الحي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

الإمارات تستدعي سفير لبنان: تصريحات قرداحي توضح ابتعاد بيروت المتزايد عن العرب

Print
الإمارات تستدعي سفير لبنان: تصريحات قرداحي توضح ابتعاد بيروت المتزايد عن العرب الإمارات تستدعي سفير لبنان: تصريحات قرداحي توضح ابتعاد بيروت المتزايد عن العرب

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإمارات استنكارها الشديد للتصريحات التي أدلى بها وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي بخصوص الحرب في اليمن.

وبحسب ما ذكرته وكالة "وام" الإماراتية، فقد أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات عن "استنكارها واستهجانها الشديدين إزاء هذه التصريحات المشينة والمتحيزة، التي أدلى بها جورج قرداحي وزير الإعلام بالجمهورية اللبنانية، والتي أساءت إلى دول تحالف دعم الشرعية في اليمن".

وقالت الوكالة إن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات استدعت سفير الجمهورية اللبنانية لدى الدولة وأبلغته احتجاجها واستنكارها على هذه التصريحات، التي قالت إنها "تعد مهاترات تتنافى مع الأعراف الدبلوماسية وتاريخ علاقات لبنان مع دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، وتنم عن الابتعاد المتزايد للبنان عن أشقائه العرب".

وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزارة الخارجية ، استدعاء السفير اللبناني لدى الرياض فوزي كبارة، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على "التصريحات المسيئة" الصادرة عن جورج قرداحي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
حمدي بدر يشارك في اختيار النجوم الشباب في «بوليفارد المواهب» بالسعودية

حمدي بدر يشارك في اختيار النجوم الشباب في «بوليفارد المواهب» بالسعودية

السعودية توافق على لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا

السعودية توافق على لقاح فايزر للفئة العمرية من 5 إلى 11 عامًا

توقع عقد أول مدينة للبن في السعودية

توقع عقد أول مدينة للبن في السعودية

تسجيلات واتهامات متبادلة.. تطور جديد في الأزمة اللبنانية السعودية

تسجيلات واتهامات متبادلة.. تطور جديد في الأزمة اللبنانية السعودية