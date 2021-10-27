أخبار عاجلة

المبعوث الأمريكي يتوجه إلى إثيوبيا للدعوة لحل سلمي بين أطراف النزاع -
"الإعلام المرئي والمسموع" تحذر من نشر أي تجاوزات أو إساءات من شأنها تأجيج التعصب الرياضي -
ضبط "28" مخالفاً لنظام الإقامة والعمل في مجمعات الاتصالات شرق الرياض -
"طيران التحالف" يدمر ٥ عربات ويسقط عشرات العناصر الحوثية جنوب وغرب "مأرب" -
لبنان يؤكد أنه لم ولن يكون إلا نصيرًا للأشقاء العرب -
أمين الصندوق سبب رحيل أمير عزمي مجاهد وجهازه عن السكة الحديد -
«يكشف أجسادنا» .. لاعبات اليد ينتصرن في أزمة البكيني -
ورشة حول تقدير الذات للعاملين بشركة جنوب الدلتا للكهرباء (صور) -
قبل القمة.. الأهلي يريد خطف نجم الزمالك .. فيديو -
ما حكم ترديد عبارة «مدد يا سيدنا الحسين»؟.. «الإفتاء»: «الميت ينفع الحي» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

استطلاع: أكثر من 60% من الديمقراطيين يخططون لاستخدام منصة الجديدة

Print
استطلاع: أكثر من 60% من الديمقراطيين يخططون لاستخدام منصة ترامب الجديدة استطلاع: أكثر من 60% من الديمقراطيين يخططون لاستخدام منصة الجديدة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن أكثر من ثلاثة من كل خمسة جمهوريين استطلعت آراؤهم، أنهم يعتزمون استخدام منصة التواصل الاجتماعي الجديدة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ..

وكشف الاستطلاع الذي أجرته Politico بالتعاون مع شركة Morning Consult، أن قلة من الديمقراطيين قالوا إنهم سينضمون إلى المنصة على الرغم من قول ترامب إنهم سيكونون موضع ترحيب فيه.

ووجد الاستطلاع الذي شمل 1999 ناخبا مسجلا أن 27٪ من المستجيبين الجمهوريين يخططون لاستخدام المنصة بشكل كبير، بينما يخطط 34٪ لاستخدامها "في بعض الأحيان"، فيما قال 20٪ فقط من الجمهوريين إنهم لا يخططون لاستخدامه على الإطلاق.

بينما قال 72٪ من الديمقراطيين إنهم لا يخططون لاستخدام الموقع على الإطلاق، بينما قال 7٪ فقط إنهم سيستخدمونه، و11% قالوا إنهم سيستخدمون المنصة "في بعض الأحيان".

كما وجد الاستطلاع أن 53٪ من المستقلين لن يستخدموها أبدا وأن 30٪ فقط سيستخدمونها "بشكل كبير" أو "في بعض الأحيان".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
ترامب : إسرائيل كانت تسيطر على الكونجرس من 10 سنوات لكن اليوم تغير الأمر تمامًا

ترامب : إسرائيل كانت تسيطر على الكونجرس من 10 سنوات لكن اليوم تغير الأمر تمامًا

بايدن يغلبه النعاس فى قمة المناخ.. بماذا نصحه ترامب من قَبل؟ (تقرير)

بايدن يغلبه النعاس فى قمة المناخ.. بماذا نصحه ترامب من قَبل؟ (تقرير)

بايدن يهاجم ترامب بسبب الاتفاق النووي الإيراني.. ما القصة وماذا قال؟

بايدن يهاجم ترامب بسبب الاتفاق النووي الإيراني.. ما القصة وماذا قال؟