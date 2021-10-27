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"الجهني" بعد بيعه "شاهين" بـ 81 ألفًا: كنت أنوي منطقة وعرة وبعد استخارة غيَّرت الوجهة

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وصف نادي الصقور السعودي بأنه "الشمس المشرقة" استقبالاً وتنظيمًا وخدمات

كشف الطاروح فهد بن محمد الجهني، بعد طرحه فرخ شاهين، وبيعه بمزاد نادي الصقور السعودي مساء أمس بمبلغ (81) ألف ريال، عن أنه كان ينوي وجهة حددها سابقًا في منطقة وعرة للبحث عن الصقور، لكنه استخار في آخر لحظة بعد أدائه صلاة الفجر على طريق الشمال الدولي؛ ليغير الوجهة بعد أن ألهمه الله إلى منطقة سهلة ومنبسطة، تقع على بعد أقل من كيلومتر واحد من الطريق الدولي شرق مدينة عرعر.

وأضاف "الجهني" في على حساب نادي الصقور السعودي في "تويتر" بأنه أمضى من 5 إلى 7 سنوات في هذه الهواية، ومع ذلك كانت هذه هي المرة الأولى التي يطرح فيها صقرًا في موقع لم يكن ينوي الذهاب إليه نهائيًّا، لكن النصيب المقسوم وجَّهه إليه.

وأوضح أن شعوره لا يوصف وهو يطرح فرخ الشاهين، ويبيعه في مزاد النادي بمبلغ عالٍ، وقال: "داخليًّا أحس بأني مثل الريشة، ويكفيني فرحة القريب والبعيد".

ووصف "الجهني" نادي الصقور السعودي بأنه "الشمس المشرقة" من ناحية الاستقبال والتنظيم والخدمات التي تقدَّم للطواريح خاصة، وتشمل المربط، وتذاكر الطيران، وحجز الفندق، والسائق، والوجبات، إضافة إلى التعامل الأكثر من رائع.

واختتم "الجهني" حديثه بتوجيه رسالة إلى الطواريح بألا يتركوا "ملهم"؛ بل عليهم التوجه فورًا بعد الطرح إلى ملهم حيث مقر مزاد نادي الصقور، وسيجدون كل الاهتمام من المسؤولين. ودعا الله أن يعود مرة إلى ملهم.

يُشار إلى أن الطاروح فهد الجهني تمكن من طرح فرخ شاهين يوم الاثنين الماضي شرق عرعر، يبلغ طوله 15 "إنش"، وعرضه 15.50 "إنش"، ووزنه 985 جرامًا، وباعه مساء أمس الثلاثاء بمبلغ 81 ألف ريال، وأكد أنه راضٍ عن هذا الرقم تمام الرضا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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